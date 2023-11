Ny innsikt i utviklingen av søtkirsebæravl

Søtkirsebæravl har gjort betydelige fremskritt de siste årene ved å bruke molekylære markører og genomsekvensering for å forbedre nøkkelegenskaper gjennom markørassistert seleksjon (MAS). Tradisjonelle avlsmetoder har imidlertid møtt utfordringer på grunn av lav effektivitet og høye kostnader. For å overvinne disse hindringene har forskere vendt seg til høyoppløselige genomomfattende assosiasjonsstudier (GWAS) for å akselerere oppdrett av nye og forbedrede søtkirsebærvarianter.

I en nylig publikasjon med tittelen "Høyoppløselig genomomfattende assosiasjonsstudie av en stor tsjekkisk samling av søtkirsebær (Prunus avium L.) på fruktmodenhet og kvalitetsegenskaper," brukte forskere paret-ende-sekvensering på Illumina NovaSeq 6000-plattformen. Denne tilnærmingen resulterte i en massiv 4.15-Tb-sekvens, som ga omfattende genomdekning og muliggjør identifisering av over 1.7 millioner høykvalitets enkeltnukleotidpolymorfismer (SNP-er) på tvers av kirsebærtiltredelsene.

En dybdeanalyse ved bruk av hovedkomponentanalyse (PCA) og Bayesiansk informasjonskriterium (BIC) avslørte en homogen populasjon uten distinkte genetiske undergrupper. Imidlertid ble det observert betydelig variasjon i forskjellige egenskaper, spesielt innenfor samlingen av genetiske ressurser (CGR). Forskjeller i fargeegenskaper var bemerkelsesverdige mellom populasjoner, med CGR-aksessioner som viste et bredere fargespekter, mens størrelsesegenskaper som fruktvekt var større i avlsmateriale (BM)-aksessioner.

GWAS ved bruk av FarmCPU-modellen identifiserte 59 SNP-er assosiert med elleve egenskaper, inkludert innhøstingstidspunkt, fruktfarge og kjøttfarge. En avgjørende oppdagelse var identifiseringen av en sletting i MYB10-regionen, som spiller en rolle i fruktfargebestemmelse. I tillegg ble det funnet assosiasjoner mellom SNP-markører og fruktfasthet, størrelse og vekt, noe som ga innsikt i det genetiske grunnlaget for disse viktige egenskapene.

Videre ble haplotypeblokker som inneholder betydelige SNP-er identifisert, noe som hjalp til med kartleggingen av kandidatgener assosiert med spesifikke egenskaper. Av de 141 kandidatgenene som ble identifisert, hadde 104 kjente funksjoner, og kastet lys over deres potensielle roller i å bestemme kirsebærfenotyper.

Disse funnene bidrar til et detaljert genetisk kart over søtkirsebær og legger et solid grunnlag for fremtidig avlsarbeid. Ved å forstå de genetiske determinantene til viktige fenotypiske egenskaper, kan forskere fremskynde utviklingen av nye søtkirsebærvarianter med forbedrede egenskaper.

Spørsmål og svar

Spørsmål: Hva er markørassistert seleksjon (MAS) i oppdrett av søtkirsebær?

A: Markørassistert seleksjon (MAS) er en avlsteknikk som involverer bruk av molekylære markører for å identifisere spesifikke egenskaper av interesse i søte kirsebærplanter. Ved å velge individer med ønskede markører, kan oppdrettere øke sjansene for å produsere avkom med de ønskede egenskapene.

Spørsmål: Hvordan hjelper høyoppløselig genomomfattende assosiasjonsstudie (GWAS) i oppdrett av søtkirsebær?

A: Høyoppløselig genomomfattende assosiasjonsstudie (GWAS) lar forskere identifisere assosiasjoner mellom spesifikke genetiske markører, kjent som single nucleotide polymorphisms (SNPs), og nøkkeltrekk i søtkirsebær. Ved å finne disse assosiasjonene kan oppdrettere selektivt avle fram individer med ønskede egenskaper, noe som fører til utvikling av forbedrede varianter.

Spørsmål: Hva er haplotypeblokker i avl av søtkirsebær?

A: Haplotypeblokker er deler av genomet der en gruppe SNP-er arves sammen i en populasjon. I søtkirsebæravl kan haplotypeblokker bidra til å identifisere områder av genomet som inneholder kandidatgener assosiert med spesifikke egenskaper. Ved å studere disse blokkene kan oppdrettere få innsikt i det genetiske grunnlaget for ønskelige egenskaper og legge til rette for målrettet avlsarbeid.

Spørsmål: Hvordan kan funnene fra denne studien være til nytte for oppdrett av søtkirsebær?

A: Funnene i denne studien gir verdifull innsikt i de genetiske determinantene for nøkkeltrekk i søtkirsebær. Ved å forstå det genetiske grunnlaget for egenskaper som fruktmodenhet, kvalitet, farge, fasthet og størrelse, kan oppdrettere ta mer informerte beslutninger når de velger foreldre for kryssing. Denne kunnskapen kan til slutt fremskynde utviklingen av nye, forbedrede søtkirsebærvarianter med forbedrede egenskaper som møter markedets krav og forbrukerpreferanser.