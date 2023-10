Den intrikate dansen mellom nerve- og immunsystemer: Innsikt fra nevro-immunaksen

Til tross for at de er forskjellige enheter, har nerve- og immunsystemet et intrikat gjensidig avhengighetsforhold. Denne intrikate dansen mellom de to systemene, kjent som nevro-immunaksen, spiller en avgjørende rolle i å orkestrere ulike fysiologiske prosesser i hjernen, huden og mage-tarmkanalen. Kommunikasjonen mellom cellene i disse systemene har fascinert forskere som Isaac Chiu, en immunbiolog ved Harvard Medical School.

Chius forskning har fokusert på å avdekke de komplekse interaksjonene mellom T-celler, mikroglia og bakterier i sammenheng med nevrodegenerasjon, bakterielle hudinfeksjoner og mikrobielle infeksjoner som meningitt, miltbrann og kolitt. Funnene hans har kastet lys over nye mekanismer for smerte og betennelse, og avslører rollen til nevroner, immunceller og mikrober i disse prosessene.

Smerte, en grunnleggende evne til kroppen til å føle fare, er nært forbundet med immunsystemet. Nociceptor-nevroner, som er ansvarlige for å formidle smerte, samhandler med immunceller gjennom toveis krysstale. Immunceller produserer stoffer som direkte kan påvirke nervene, noe som gjør dem mer følsomme for smerte. I sin tur lagrer nociceptorer nevropeptider som immunceller kan sanse, og påvirker deres oppførsel.

Chius forskerteam har fokusert på nevropeptider som kalsitoningen-relatert peptid (CGRP) og deres interaksjon med immunceller, spesielt makrofager, nøytrofiler, monocytter, T-celler og B-celler. Teamet oppdaget at interaksjoner mellom disse nevropeptidene og immuncellereseptorene kan påvirke cytokinproduksjon, makrofagpolarisering, nøytrofilrekruttering og T-celleresponser. Disse nevropeptidene spiller kraftige regulerende roller i immunitet.

I sammenheng med mikrobielle infeksjoner, avdekket Chius team fascinerende innsikt i hvordan smertefibre kan kapres av bakterier. For eksempel, ved meningitt forårsaket av Streptococcus pneumoniae og Streptococcus agalactiae, aktiverer disse patogenene nociceptorneuroner gjennom et poredannende toksin kalt pneumolysin. Denne aktiveringen resulterer i produksjon av CGRP, som igjen undertrykker produksjonen av beskyttende cytokiner av makrofager, slik at bakteriene kan overleve og invadere hjernen lettere.

Gjennom sin forskning har Chiu og teamet hans vært i stand til å manipulere den nevro-immune aksen i dyremodeller for å forbedre immunsystemets evne til å bekjempe bakterielle infeksjoner som hjernehinnebetennelse. Ved å målrette spesifikke molekylære interaksjoner og bruke in vivo og in vitro tilnærminger, har de fått innsikt i det komplekse samspillet mellom nevroner, immunceller og mikrober.

Denne forskningen har betydelige implikasjoner for terapeutiske strategier. Ved å målrette smerteveier, for eksempel blokkering av CGRP, kan det være mulig å forbedre immunresponsen mot infeksjoner. Forståelsen av den nevro-immune aksen åpner for et helt nytt område av muligheter for behandling av ulike sykdommer og infeksjoner.

