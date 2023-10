Datadrevne regionale havmodeller avgjørende for planlegging, viser Rødehavsstudie

En fersk studie utført av forskere ved King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) har fremhevet viktigheten av å inkludere finkornede regionale data i havmodeller for nøyaktig planlegging og beslutningstaking. Studien fokuserte på Rødehavsregionen og utviklet den første nøyaktige historiske rekonstruksjonen av Rødehavets sirkulasjon ved hjelp av en havmodell med høy oppløsning.

Tradisjonelle globale havmodeller bruker grove rutenett og er ikke i stand til å gi nøyaktige analyser av mindre regionale hav. Denne begrensningen har betydelige økonomiske og vitenskapelige implikasjoner, ettersom industrier og forskere er avhengige av globale data som ikke fanger opp de spesifikke egenskapene til regionale farvann.

For å løse dette problemet, integrerte forskerne ved KAUST alle tilgjengelige satellitt- og in situ havdata, inkludert forbedret batymetri og benyttet et romlig rutenett med høy oppløsning. De finjusterte også havmodellparameterne sine gjennom omfattende følsomhetseksperimenter. Resultatet var en beregningseffektiv ensembletilnærming som tok høyde for usikkerhet og nøyaktig skildret fysikken til Rødehavet.

Rødehavets reanalyse avslørte nye kjennetegn ved nåværende sirkulasjon, temperatur, saltholdighet og havatferd som ikke var tydelige i globale modeller. Den reproduserte nøyaktig sesongmessige anomalier, mellomårlige variasjoner i saltholdighet og temperatur- og havnivåtrender. Spesielt identifiserte den en tre-lags transportstrøm gjennom Bab-al-Mandab-stredet om sommeren, som tidligere ble simulert som en to-lags transport i globale modeller.

Funnene i denne studien demonstrerer viktigheten av å generere nøyaktige regionale modeller og datasett ved å bruke lokale data for beslutningstaking, spesielt i forhold til megautvikling på gang i Rødehavsregionen. Studien fremhever verdien av datadrevne regionale havmodeller for å forbedre vår forståelse og prediksjon av regionale klimatiske mønstre og dynamikk.

Forskergruppens arbeid er publisert i Bulletin of the American Meteorological Society.

Definisjoner:

– Reanalyse: Prosessen med å bruke en numerisk modell for å generere et nytt datasett med tidligere klimaforhold ved å assimilere alle tilgjengelige observasjoner i modellen.

– Batymetri: Målingen av vanndybden i hav, hav eller innsjøer.

– Ensemble-tilnærming: En metode som kombinerer flere modellsimuleringer for å gi en mer robust og nøyaktig representasjon av systemet som studeres.

