Et glimt inn i den gåtefulle verden av mørke galakser

Mørk materie, et mystisk og unnvikende stoff som utgjør en betydelig del av universet vårt, fortsetter å fascinere astronomer. Selv om det stort sett forblir uobserverbart, antyder vitenskapelige modeller at mørk materie utgjør hele 26% av kosmos, og overgår mengden vanlig materie vi kan se.

I søken etter å forstå universets hemmeligheter, har astronomer møtt galakser hvis sammensetning hovedsakelig er mørk materie. En slik oppdagelse var Dragonfly 44 Ultra Diffuse Galaxy (UDG) i 2016. Til tross for at massen kan sammenlignes med Melkeveien vår, antydet mangelen på klare stjerner og typisk galaktisk struktur dominansen av mørk materie i denne gåtefulle galaksen.

Forskere har også kommet over "nesten-mørke galakser", som ikke er helt mørke. Disse galaksene har begrenset lysstyrke og inneholder en betydelig mengde mørk materie. I en banebrytende åpenbaring kan forskere nylig ha identifisert den største nesten-mørke galaksen til dags dato.

Kalt «Nube»-galaksen, er dette himmellegemet anslått å være omtrent 10 milliarder år gammelt. Oppdagelsen kom til gjennom en analyse av data samlet inn av IAC Stripe 82 Legacy Project, som fokuserte på et spesifikt område av himmelen avbildet av SDSS-teleskopet. Det som skiller Nube er dens bemerkelsesverdige halvmasseradius på 22,500 XNUMX lysår, tre ganger større enn gjennomsnittlig UDG.

Videre viser Nube-galaksen et utrolig lavt nivå av optiske utslipp, noe som resulterer i en overflatelysstyrke på bare 26.75 mag/arcsec2. For å sette dette i perspektiv har vanlige UDG-er, som allerede regnes blant de svakeste galaksene i det observerbare universet, en overflatelysstyrke som er ti ganger lysere. Faktisk betraktes dype himmelobjekter over 22 mag/buesek som svake, med en helt mørk himmel som måler med en overflatelysstyrke på 21.8 mag/buesek.

Med en stjernemasse på omtrent 390 millioner ganger solens masse, blekner Nube sammenlignet med lysstyrken til Melkeveien. Det er imidlertid viktig å merke seg at selv typiske UDG-er inneholder bare 1 % så mange stjerner som hjemmegalaksen vår, noe som gjør sammenligningen av de to galaksetypene noe urettferdig.

Oppdagelsen av Nube-galaksen har antent fengslende diskusjoner blant forskere om dens opprinnelse og unike egenskaper. Er dens særegne natur et resultat av dens dannelse, eller skjedde noe transformativt senere? Fremtiden har spennende utsikter for å avdekke gåten til disse mørke galaksene.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Spørsmål: Hva er mørk materie?

A: Mørk materie er en form for materie som ikke sender ut, absorberer eller reflekterer lys, noe som gjør det usynlig og uoppdagelig på tradisjonelle måter. Det antas å utgjøre omtrent 26% av universet.

Spørsmål: Hva er en nesten mørk galakse?

A: En nesten mørk galakse refererer til en galakse som har begrenset lysstyrke og inneholder en betydelig mengde mørk materie. Disse galaksene er ikke helt mørke, men nærmer seg den definisjonen.

Spørsmål: Hvordan ble Nube-galaksen oppdaget?

A: Nube-galaksen ble identifisert gjennom en analyse av data fra IAC Stripe 82 Legacy Project. Prosjektet fokuserte på et spesifikt område av himmelen avbildet av SDSS-teleskopet.

Spørsmål: Hvordan er Nube-galaksen sammenlignet med Melkeveien?

A: Nube-galaksen har en stjernemasse som er omtrent 390 millioner ganger større enn solen vår, mens Melkeveien er omtrent 3,800 ganger mer massiv. Det er imidlertid utfordrende å sammenligne de to siden selv typiske UDG-er har betydelig færre stjerner enn Melkeveien.

Spørsmål: Hva innebærer oppdagelsen av mørke galakser?

A: Oppdagelsen av mørke galakser reiser spennende spørsmål om opprinnelsen og naturen til slike himmellegemer. Forskere er fascinert av om deres særegne egenskaper dukket opp under dannelsen eller var et resultat av senere transformative hendelser.