Binære svarte hull kan være mer stabile enn tidligere antatt

Forskere har oppdaget at binære sorte hull kan være mer stabile enn først antatt. Disse sorte hullene dannes når massive stjerner kollapser til en uendelig tett «singularitet». Med masser som er mye større enn solen, har de en sterk gravitasjonskraft som ikke engang lys kan slippe unna. Ofte dannes binære sorte hull når to massive stjerner går i bane rundt hverandre.

Når disse sorte hullene beveger seg, skaper de gravitasjonsbølger, som fører vinkelmomentum bort fra systemet. Dette får de sorte hullene til å spiralere sammen, og til slutt kolliderer og danner et enkelt, mer massivt sort hull. Tidligere trodde man at denne prosessen var uunngåelig, og binære sorte hull ville alltid bli ensomme objekter.

Imidlertid forstår forskere nå at universet utvider seg, og denne utvidelsen akselererer på grunn av det som er kjent som mørk energi. Denne mørke energien får sorte hull til å sitte i et stadig voksende stoff av rom-tid, noe som øker muligheten for at det kan bidra til å holde binære sorte hull adskilt.

Forskere fra University of Southampton og University of Cambridge utforsket denne ideen gjennom komplekse matematiske modeller. De fant at to ikke-roterende sorte hull kunne eksistere i likevekt, med utvidelsen av universet som motvirket deres gravitasjonsattraksjon. Dette betyr at på avstand vil et par sorte hull i likevekt se ut som et enkelt sort hull, noe som gjør det vanskelig å oppdage om det er et enkelt objekt eller et binært system.

Videre ville gravitasjonsattraksjonen mellom de binære sorte hullene forhindre at universets utvidelse skyver dem for langt fra hverandre. Forskerne mener at funnene deres kan gjelde roterende sorte hull og enda mer komplekse sorte hullsystemer med flere objekter.

Studien ble publisert i tidsskriftet Physical Review Letters.

kilder:

- University of Southampton

- University of Cambridge