Et nylig fotografi tatt av Dark Energy Camera, montert på Chiles Víctor M. Blanco 4-meters teleskop ved Cerro Tololo Inter-American Observatory, har avslørt de fantastiske lagene i skjellgalaksen NGC 3923. Ligger rundt 70 millioner lysår fra Jorden, NGC 3923 er en elliptisk galakse med konsentriske lag som ligner en løk. Disse lagene strekker seg over en stor avstand på 150,000 XNUMX lysår ut i verdensrommet.

Det fengslende bildet viser den symmetriske strukturen til galaksen, som antas å ha dannet seg som et resultat av en galaktisk fusjon. I denne prosessen trekker en større galakse gradvis stjerner fra den mindre spiralgalaksens skive. Når disse stjernene integreres i haloen til den større galaksen, dannes konsentriske skjell, noe som fører til det særegne utseendet til NGC 3923.

NGC 3923 skiller seg ut på grunn av de utrolige egenskapene til skjellene, og det er derfor den anses som eksepsjonell. Ikke bare har den det største kjente skallet blant alle observerte skjellgalakser, men det har også det høyeste antallet skjell og det største forholdet mellom radiene til de innerste og ytterste skjellene.

Denne skjellgalaksen inneholder potensielt opptil 42 skjell, som er relativt mer subtile enn de som finnes i andre skjellgalakser. De ytterste skjellene dannet seg først, med påfølgende skjell som gradvis utviklet seg nærmere kjernen av NGC 3923. Denne galaksen spenner over en diameter på 150,000 50 lysår og er omtrent XNUMX % større enn vår egen Melkevei.

Den symmetriske naturen til NGC 3923s skjell fremhever ytterligere dens unikhet sammenlignet med andre skjellgalakser, som har en tendens til å ha mer skjeve trekk. Disse bemerkelsesverdige egenskapene eksemplifiserer den distinkte evolusjonen og strukturene som galakser kan legemliggjøre basert på deres spesifikke forhold.

Interessant nok fanger det nylige Dark Energy Camera-bildet også flere andre galakser og en bemerkelsesverdig gravitasjonslinse rundt galaksehopen PLCK G287.0+32.9 plassert mot toppen av bildet. Gravitasjonslinsing oppstår når massive objekter har sterke gravitasjonsfelt som bøyer og forsterker lys fra fjerne kilder, noe som får dem til å virke strukket ut.

NOIRLab-tjenestemenn bemerker at gravitasjonslinser gjør det mulig for astronomer å utforske dyptgående spørsmål om universet vårt, for eksempel naturen til mørk materie og måling av Hubble-konstanten, som definerer utvidelsen av universet.

