NASA advarer om at asteroiden Bennu potensielt kan treffe jorden

NASA har nylig uttalt at asteroiden Bennu, som har vært under observasjon de siste 25 årene, har en mulighet for å kollidere med jorden i fremtiden. Bennu, en kjent farlig asteroide, ble først oppdaget i 1999, og forskere spår at den potensielt kan kollidere med planeten vår innen september 2182, ifølge OSIRIS-REx vitenskapsteam.

I følge en studie publisert i ScienceDirect har Bennu en seksårig bane rundt Jorden og har allerede hatt tre nærmøter med planeten vår i 1999, 2005 og 2011. Forskerne anslår sjansene for et nedslag til 1 av 2,700, tilsvarende en sannsynlighet på omtrent 0.037%.

OSIRIS-REx-oppdraget, lansert av NASA 8. september 2016, har som mål å studere Bennu i dybden. I oktober 2020 berørte oppdraget overflaten til asteroiden, samlet en prøve og dro fra overflaten. Denne prøven forventes å gi avgjørende innsikt i solsystemet og omforme vår forståelse av dets opprinnelse.

Astrofysiker Hakeem Oluyesi, som snakket med ABC News, understreket betydningen av OSIRIS-REx-oppdraget, og uttalte at det vil avsløre viktig informasjon om det tidlige solsystemet. Han nevnte også muligheten for å finne biologiske eller forløpermolekyler for livet i de innsamlede prøvene.

Hvis asteroiden Bennu skulle kollidere med jorden, ville nedslaget frigjøre anslagsvis 1,200 megatonn energi, tilsvarende 24 ganger kraften til det kraftigste menneskeskapte atomvåpenet, som rapportert av ABC News.

Avslutningsvis bringer NASAs advarsler om at asteroiden Bennu potensielt kolliderer med jorden oppmerksomhet til viktigheten av pågående vitenskapelige oppdrag, som OSIRIS-REx, som tar sikte på å utdype vår forståelse av disse himmelobjektene og vurdere potensielle risikoer de kan utgjøre for planeten vår.

