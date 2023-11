Vi introduserer Sniffles: En revolusjonerende løsning for øvre luftveisplager

I følge forskning utført av Intrivo™, et digitalt helseselskap og morselskap til On/Go, er det over en milliard rapporterte tilfeller av forkjølelse hvert år i USA Sjokkerende nok søker bare 10 % av pasientene behandling, noe som fører til en endeløs syklus med forkjølelse og influensa som legger en stor byrde på familier, leger, arbeidsgivere og myndigheter. For å møte denne bekymringen, har On/Go™, en ledende helseteknologiplattform, lansert Sniffles™, et innovativt medisinsett for direkte til forbruker (D2C) hjemmesykepleie designet for å lindre symptomer assosiert med forkjølelse, influensa og andre øvre luftveissykdommer . Ikke bare tilbyr Sniffles rimelig lindring, men den har også som mål å minimere spredningen av sykdommer og virus.

Sniffles er et e-handels- og telehelsealternativ som gir brukerne en omfattende løsning for å sove bedre, redusere feber, lindre lunger, lindre en kløende hals, helbrede tørre og sprukne lepper, slappe av og styrke immunforsvaret. Med dette banebrytende medisinsettet for hjemmesykepleie utvider On/Go sin forpliktelse til å lindre øvre luftveissykdommer, og gir et tilgjengelig middel for de mer enn én milliard forkjølelser som rapporteres i USA hvert år.

Sniffles-settet består av nøye utvalgt emballasje og materialer, plassert i et praktisk etui med glidelås. Disse inkluderer pappkartonger for COVID-testen, multisymptomboks og pastiller, en foliepose for teposer, et HDPE-rør for immunitetsfliker, en LDPE-vevspose og polypropylenbeholdere for neseinhalatoren og leppepomade. For å sikre de høyeste kvalitetsstandardene, samarbeider On/Go med pålitelige partnere i produksjonen av disse komponentene.

For å forbedre brukeropplevelsen, utførte On/Go omfattende undersøkelser og tester for å designe emballasje som kombinerer inspirasjon fra førstehjelpspakker med merkevarebyggingen av Intrivos COVID-19-testemballasje. Resultatet er en visuelt tiltalende og gjenbrukbar pakke som gjenspeiler merkevarens optimisme, håp og munterhet. I tillegg har On/Go spesialdesignet en font som har en unik neseformet "L" i merkenavnet, noe som forsterker settets formål om å gi lindring ved sykdommer i øvre luftveier.

Sniffles er designet med tålmodighet og brukervennlighet i tankene. Settet inkluderer en smart dyplenke QR-kode som leder brukerne til en dedikert app, og tilbyr en rabattert telehelseopplevelse for å oppmuntre til fortsatt engasjement. Med Sniffles får pasienter tilgang til 24/7 ekspertmedisinsk behandling gjennom integrerte telehelsetjenester, som er praktisk koblet til CVS MinuteClinic for personlig støtte. Ved å forenkle testings- og medisineringsprosessen og gi enkel tilgang til profesjonell veiledning, gir Sniffles enkeltpersoner mulighet til å ta kontroll over helsen fra komforten av sitt eget hjem.

For å sikre utbredt tilgjengelighet, kan Sniffles kjøpes gjennom ulike hurtigleveringsforhandlere som DoorDash, Amazon og Walmart.com. Alternativt kan kunder skaffe det direkte gjennom On/Go-appen eller Sniffles-nettstedet. Sniffles representerer et betydelig skritt fremover i bekjempelsen av øvre luftveissykdommer, og tilbyr rask, effektiv og kostnadseffektiv lindring til enkeltpersoner som søker en omfattende løsning på symptomene sine.

FAQ

1. Hvordan hjelper Sniffles med å lindre symptomer på øvre luftveier?

Sniffles er et medisinsett for hjemmepleie som gir en rekke viktige medisiner, førsteklasses enheter og 24/7 telehelsetilgang. Det gir lindring av symptomer som lunger, feber, sår hals, tørre lepper og mer.

2. Kan jeg få en diagnose gjennom Sniffles?

Ja, Sniffles tilbyr en omfattende løsning ved å la brukere fullføre en diagnose i On/Go-appen. Denne vurderingen blir deretter gjennomgått av On/Go medisinske team, som kan forskrive antivirale medisiner om nødvendig.

3. Hvor kan jeg kjøpe Sniffles?

Sniffles er tilgjengelig gjennom hurtigleveringsforhandlere som DoorDash, Amazon og Walmart.com. Den kan også kjøpes direkte gjennom On/Go-appen eller Sniffles-nettstedet.

4. Hvordan fungerer telehelsetilgang med Sniffles?

Sniffles gir enkel tilgang til 24/7 telehelsetjenester for ekspertmedisinsk behandling. Disse tjenestene er integrert med CVS MinuteClinic, slik at brukere kan konsultere helsepersonell virtuelt eller personlig for ytterligere støtte.