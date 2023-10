Ta skritt mot selvopprettholdende romoppdrag: Å dyrke mat i verdensrommet

NASA jobber kontinuerlig med å utvikle oppdrag til månen og Mars, men en utfordring de står overfor er hvordan de kan opprettholde besetningsmedlemmer med mat under deres lange opphold i verdensrommet. For tiden er astronauter på den internasjonale romstasjonen avhengige av ferdigpakket mat som trenger regelmessig etterforsyning og som kanskje ikke gir optimal ernæring. For å løse dette problemet, undersøker forskere muligheten for å dyrke mat under oppdrag.

Det første trinnet i denne forskningen er å identifisere de riktige plantene å teste. I 2015 startet NASA et prosjekt kalt "Growing Beyond Earth" i samarbeid med Fairchild Botanical Garden i Miami. Dette programmet involverer hundrevis av naturfagklasser på ungdoms- og videregående skoler over hele USA som dyrker forskjellige frø i et habitat som ligner forholdene til romstasjonen. Frøene som trives i disse klasserommene blir deretter overført til et kammer ved NASAs Kennedy Space Center for videre testing. Hvis de fortsetter å vokse godt i dette mikrogravitasjonsmiljøet, sendes de til romstasjonen for videre evaluering.

I tillegg til plantevalg, har NASA testet fasiliteter som kan være vertskap for mikrogravitasjonshager. Et slikt anlegg er Vegetable Production System, også kjent som Veggie. Det er et enkelt kammer med lav effekt som kan holde opptil seks planter. Frøene dyrkes i små stoff-"puter" som besetningsmedlemmene pleier og vanner for hånd, på samme måte som å ta vare på en hage på jorden. Disse hagene i rommet hjelper forskere med å forstå hvordan planter vokser og tilpasser seg under mikrogravitasjonsforhold, og hvilke tiltak som må tas for å sikre deres helse og produktivitet.

Ved å utvikle teknologien og teknikkene for å dyrke mat i verdensrommet, har NASA som mål å redusere avhengigheten av vanlige gjenforsyningsoppdrag og gi astronauter fersk, næringsrik mat over lengre perioder. Denne forskningen gagner ikke bare fremtidige oppdrag til månen og Mars, men har også implikasjoner for bærekraftig landbruk her på jorden.

Kilder: PHYS