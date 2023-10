Ny forskning kaster lys over immunsystemproteiner

En fersk studie utført av Bridge Institute ved USC Michelson Center for Convergent Bioscience, i samarbeid med internasjonale team fra India, Australia og Sveits, har gitt innsikt i den intrikate dansen til kroppens forsvar mot skadelige inntrengere. Forskningen fokuserte på visse immunsystemproteiner som spiller en sentral rolle i vår immunrespons, spesielt ved sykdommer som COVID-19, revmatoid artritt, nevrodegenerative sykdommer og kreft.

I hjertet av vår immunrespons er komplementkaskaden, en serie hendelser som utløses når potensielle trusler oppdages. Denne prosessen genererer proteinbudbringere kjent som C3a og C5a, som aktiverer spesifikke reseptorer på celler, og starter en kaskade av interne signaler. Imidlertid har de nøyaktige mekanismene til disse reseptorene, spesielt C5aR1, lenge vært et mysterium.

Ved å bruke den avanserte teknikken med kryo-elektronmikroskopi (cryo-EM), var forskerne i stand til å fange detaljerte bilder av disse reseptorene i aksjon. Disse bildene avslørte interaksjonene mellom reseptorene og molekylene, samt endringene i form og overføringen av signaler i cellen ved aktivering.

Funnene av denne studien gir betydelig og omfattende innsikt i en avgjørende reseptorfamilie i immunsystemet, ifølge Cornelius Gati, studiens hovedforfatter og assisterende professor ved USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences. Forskningen åpner for potensielle muligheter for utvikling av legemidler rettet mot disse reseptorene i behandlingen av ulike sykdommer.

Denne forskningen, publisert i tidsskriftet Cell, bidrar til vår forståelse av kompleksiteten i immunsystemet vårt og legger grunnlaget for fremtidige studier som tar sikte på å utnytte kraften i kroppens naturlige forsvar.

