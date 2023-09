Krokodillers forfedre ble sakte gamle

En ny studie publisert i Current Biology avslører at gamle krokodilleforfedre, kjent som krokodylomorfer, vokste saktere sammenlignet med andre store krypdyr som dinosaurer. Forskerne undersøkte den indre strukturen til fossile bein fra 200 millioner år gamle krokodylomorfer funnet i Sør-Afrika og oppdaget at veksthastigheten deres var lik den til deres moderne etterkommere. Dette utfordrer den eksisterende troen på at den langsomme veksten som sees hos levende krokodiller er et resultat av deres stillesittende, semakvatiske livsstil.

Studien undersøkte også fossiler av en nyoppdaget gigantisk krokodilleforfar som levde for 210 millioner år siden. Disse fossilene ble funnet i landsbyen Qhemegha, Sør-Afrika. Ved å studere egenskapene til disse eldgamle beinene, som årlig vekst og beinvev, slo forskerne fast at den nye arten vokste saktere enn andre store reptiler på sin tid. De fant også at denne langsomme vekststrategien vedvarte gjennom hele utviklingen av krokodylomorfer, med nyere arter som bremset veksten ytterligere.

Interessant nok antyder forskerne at den langsomme vekststrategien spilte en betydelig rolle i overlevelsen av krokodylomorfer under en masseutryddelseshendelse på slutten av triasperioden. Mens dinosaurer antas å ha overlevd utryddelsen ved å vokse raskt, klarte de langsommere voksende krokodylomorfene å overleve og trives etter hendelsen. Denne sterke forskjellen i vekststrategier førte til slutt til divergensen mellom krokodiller og fugler, deres nærmeste levende slektninger.

Disse funnene gir innsikt i den evolusjonære historien til krokodiller og kaster lys over faktorene som formet deres veksthastigheter. Videre forskning på dette feltet vil bidra til vår forståelse av hvordan ulike arter tilpasser seg og utvikler seg over tid.

kilde:

- "Opprinnelse av langsom vekst på krokodillestammen" publisert i Current Biology.

– Wits University

(artikkelsitering: "Krokodilians forfedre ble langsomt gamle," hentet fra https://phys.org/news/2023-09-crocodilians-ancestors-grew-slowly.html)