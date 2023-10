Lage en 3D-modell av Methane Lakes innvirkning på lokalt vær på Titan

Et team av jord- og planetforskere fra forskjellige institusjoner har utviklet en 3D-modell for å demonstrere den potensielle effekten av metansjøer på de lokale værmønstrene til Titan, Saturns største måne. Ved å inkorporere nye funksjoner i modellen deres, hadde forskerne som mål å forstå virkningen av ulike fysiske egenskaper på værmønstre i utenomjordiske miljøer.

Tidligere studier har avslørt at sollys og vann er de viktigste drivkreftene for været på jorden, mens sollys og metan spiller samme rolle på Titan. For å få en bedre forståelse av Titans vær, tilpasset forskerteamet eksisterende 2D-modeller, opprinnelig designet for å studere månen, for å ta hensyn til innvirkningen av ulike funksjoner på andre himmellegemer.

Prosessen med å lage 3D-modellen innebar å analysere bilder tatt av ESAs Huygen-romsonde under dens nedstigning til Titans overflate i 2005. Disse bildene ga innsikt i månens komplekse landskap, inkludert landområder, innsjøer og elver. Mens det opprinnelig ble antatt at disse væskemassene var sammensatt av vann, avslørte påfølgende funn at de var fylt med metan, som kan eksistere som is, gass eller væske på Titan.

For å simulere virkningen av innsjøer på Titans vær, introduserte forskerne den tredje dimensjonen, som var fraværende i tidligere modeller. De inkorporerte nyttige funksjoner fra 2D-modellene og inkorporerte data fra innsjøer på jorden. Ved å kjøre modellen observerte de at 2D-modeller overvurderer avstanden som innsjøbrisen reiser over land mens de undervurderer andre faktorer, for eksempel den nedadgående atmosfæriske bevegelsen som oppstår bak disse brisen. I tillegg ble det funnet at visse områder av innsjøene inneholder nok metandamp til å generere tynn tåke.

Utviklingen av denne 3D-modellen gir verdifull innsikt i den lokale værdynamikken drevet av metansjøer på Titan. Å forstå disse prosessene kan bidra til en bedre forståelse av det bredere klimasystemet på månen, samt gi et komparativt grunnlag for å studere værmønstre i andre utenomjordiske miljøer.

Kilde: Audrey Chatain et al, "The impact of lake form and size on lake breezes and air-lake exchanges on Titan," arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2309.07042

Publikasjon: arXiv