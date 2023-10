NASAs Dawn Mission avdekker komplekse organiske stoffer på Ceres

NASAs Dawn-oppdrag har gjort en spennende oppdagelse på Ceres, det største objektet i asteroidebeltet. Komplekse organiske molekyler er funnet på denne dvergplaneten, noe som reiser spørsmål om deres opprinnelse og hva dette betyr for den potensielle beboeligheten til Ceres.

Opprinnelsen til disse komplekse organiske stoffene er fortsatt et tema for debatt. Noen tror at de kan ha blitt levert til Ceres av en komet eller annen organisk-rik nedslagskraft, mens andre antyder at de kan ha blitt dannet på selve dvergplaneten i nærvær av saltvann. Uavhengig av deres opprinnelse, har disse molekylene blitt påvirket av de mange påvirkningene som har forårsaket arr på overflaten til Ceres.

Ny forskning presentert på Geological Society of Americas GSA Connects 2023-møte har kastet lys over hvordan disse påvirkningene har påvirket Ceres organiske stoffer og hva dette betyr for å bestemme deres opprinnelse og vurdere dvergplanetens beboelighet.

Forskningen, ledet av planetforsker Terik Daly fra Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, viser at organiske stoffer er mer utbredt enn tidligere antatt og ser ut til å være motstandsdyktige mot påvirkninger med Ceres-lignende forhold. Dette antyder at tilstedeværelsen av organiske stoffer på Ceres kan være mer vanlig og har overlevd den voldelige historien til dvergplaneten.

For bedre å forstå effekten av påvirkninger på Ceres' organiske stoffer, gjennomførte forskerteamet en serie eksperimenter ved NASA Ames Vertical Gun Range. Disse eksperimentene gjenskapte nedslagsforholdene som er typiske for Ceres, noe som muliggjør direkte sammenligninger med dataene samlet inn av romfartøyet Dawn.

I tillegg brukte teamet en ny dataanalyseteknikk som kombinerte data fra Dawn-kameraet og bildespektrometer. Dette tillot dem å studere organiske stoffer i finere detaljer og få innsikt i deres opprinnelse.

Samlet sett bidrar denne forskningen til vår forståelse av tilstedeværelsen av komplekse organiske stoffer på Ceres og deres motstandskraft i møte med påvirkninger. Ytterligere utforskning av denne dvergplaneten er planlagt for fremtiden, med håp om å avdekke flere ledetråder om dens beboelighet og potensialet for liv utenfor Jorden.

