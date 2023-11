Ny innsikt i Mars' indre struktur avslørt av nyere studier

Nyere studier har fått forskere til å revurdere deres forståelse av Mars' interne sammensetning, noe som har nødvendiggjort en revisjon av eksisterende diagrammer. To separate forskerteam har publisert funnene sine, som begge antyder at Mars flytende jernkjerne er mindre enn tidligere antatt. I tillegg fremhever disse studiene tilstedeværelsen av et 150 kilometer tykt lag av smeltet silikat som omgir kjernen, en observasjon som ikke tidligere var dokumentert (Nature 2023, DOI: 10.1038/s41586-023-06586-4 og DOI: 10.1038/ s41586-023-06601-8).

Den banebrytende forskningen publisert i Science i 2021 ga den første omfattende seismiske analysen av Mars, ved å utnytte data samlet inn av NASAs InSight-lander. Ytterligere analyse har imidlertid avslørt at de tidligere estimatene for størrelsen på Mars kjerne ble overvurdert med omtrent 30 %. Henri Samuel, en vitenskapsmann ved det franske nasjonale senteret for vitenskapelig forskning involvert i både 2021-forskningen og dens nylige oppdatering, understreker viktigheten av å være åpen for å revidere vitenskapelig forståelse. Som Samuel sier: "Dette beviser at vi trenger å ombestemme oss noen ganger."

Seismologer kan utlede den indre strukturen til en planet ved å studere oppførselen til trykk- og skjærbølger i den. Trykkbølger kan gå gjennom faste stoffer og væsker, mens skjærbølger ikke kan passere gjennom væsker og i stedet reflekteres. Tidligere forskning i 2021 antydet eksistensen av en skjærbølge som reflekterer en væskeoverflate i Mars, noe som indikerer grensen mellom den flytende jernkjernen og den faste silikatmantelen. Følgelig konkluderte forskere med at kjernen var større og mindre tett enn tidligere estimater.

Imidlertid oppsto det tvil angående denne kjernestrukturen på grunn av den nødvendige tilstedeværelsen av lettere elementer som hydrogen, svovel, oksygen og karbon sammen med jern og nikkel. Kosmokjemikere fant det usannsynlig for disse flyktige lette elementene å sameksistere under forholdene som rådde under dannelsen av Mars. Videre stilte forskere spørsmålstegn ved evnen til disse lette elementene til å bidra betydelig til kjernens sammensetning.

For å møte disse usikkerhetene undersøkte de nylige studiene en rekke seismiske hendelser utløst av meteornedslag og skjelv. En kritisk hendelse indikerte passasje av en trykkbølge gjennom smeltet silikat i stedet for fast silikat, noe som førte til at begge forskergruppene uavhengig kom til lignende konklusjoner. De foreslår at Mars' kjerne består av en relativt tett flytende jernkule omgitt av et lag med smeltet silikat, noe som effektivt eliminerer problemet med lyselementer.

Forskere brukte eksperimentelle data om ekstreme materialforhold, inkludert jernlegeringer, for å tolke de seismiske bølgenes implikasjoner for Mars sin lagdelte struktur. I mellomtiden har et annet team av planetariske forskere ved Swiss Federal Institute of Technology (ETH), Zürich, brukt simuleringer av materialegenskaper. Ved å trekke litt forskjellige konklusjoner om sammensetningen av lette elementer i Mars' kjerne, forventer begge lag behovet for ytterligere data om ekstreme temperatur- og trykkmaterialegenskaper for å forbedre forståelsen deres.

Selv om fremtidige data om Mars-skjelv vil være knappe når NASAs InSight-lander ble slått av i desember 2022, forventes andre forskerteam å fortsette å analysere eksisterende data for å verifisere og utvide disse nylige oppdagelsene. Robustheten og betydningen av disse funnene understreker den utviklende naturen til vitenskapelig forståelse og nødvendigheten av å forbli åpen for ny innsikt.