Studenter fra Upper Grand District School Board for å lansere eksperimenter til den internasjonale romstasjonen

Omtrent 300 elever fra Maryborough Public School, Alma Public School, Guelph Lake og Rickson Ridge offentlige skoler i Ontario vil delta i Student Spaceflight Experiments Program (SSEP) neste juni. Dette programmet gir studenter i klasse 5 til 8 den unike muligheten til å designe mikrogravitasjonseksperimenter som vil bli lansert til den internasjonale romstasjonen (ISS) på en SpaceX-rakett.

Studentene skal designe eksperimenter innen ulike vitenskapelige disipliner som biologi, fysikk, kjemi og miljøvitenskap. De vil sende inn detaljerte eksperimentforslag som vil gjennomgå en streng vurderingsprosess av ekspertdommere og en NASA-gjennomgang av flysikkerhet. Fra disse forslagene vil ett eksperiment designet av elever fra Upper Grand District School Board (UGDSB) bli valgt ut som skal inkluderes på fergeflyvningen til ISS.

UGDSB-studentene har designet to eksperimentforslag med fokus på effektene av mikrogravitasjon. Det første forslaget undersøker spiring og vekst av frø og små organismer, mens det andre forslaget utforsker virkningen av mikrogravitasjon på smaken, teksturen eller holdbarheten til mat. Disse eksperimentene vil bidra til en bredere forståelse av romforholdenes innvirkning på levende organismer og mat, noe som er avgjørende for romutforskning og forskning.

Å delta i SSEP gir studentene en autentisk vitenskapelig undersøkelsesopplevelse, fremmer deres interesse for STEM-felt og fremmer teamarbeid og kritisk tenkning. Charles Benyair, leder for UGDSB vitenskap, teknologi, ingeniørvitenskap og matematikk (STEM), understreker betydningen av å utføre eksperimenter i mikrogravitasjon, og sier at det ikke bare lærer elevene om den vitenskapelige prosessen, men også bidrar til vår forståelse av romforholdene.

De utvalgte eksperimentene vil bli annonsert innen 15. desember og vil gjennomgå ytterligere foredling og forberedelse for plassforhold. De vil bli lansert til ISS neste juni og tilbringe fire til seks uker om bord, hvoretter de vil bli returnert til jorden for analyse.

SSEP, som ble lansert i 2010, har som mål å inspirere neste generasjon av forskere og ingeniører ved å gi studentene sitt eget virkelige romprogram. Siden starten har programmet tilbudt 19 flymuligheter, involvert 343 studenteksperimenter og engasjert over 147,660 XNUMX studenter fra Canada, Ukraina, Brasil og USA.

Ved å delta i SSEP gir Upper Grand District School Board betydelige bidrag til romopplæring. Studentene har omfavnet denne utrolige muligheten og har dedikert seg til å lage eksperimentforslag som vil engasjere astronautene ombord på den internasjonale romstasjonen.