The Rise of "Najmonauts": Arabiske oppdagere som setter sitt preg i verdensrommet

Den arabiske verden får anerkjennelse i det globale romkappløpet, med astronauter som UAEs sultan Al Neyadi og Saudi-Arabias Rayyanah Barnawi som skriver historie. Inspirert av Russlands kosmonauter og Kinas taikonauter, er det økende fart for å identifisere disse arabiske romfarerne som «najmonauter».

Begrepet "najmonaut" ble laget av romeksperten Lisa La Bonte og Emirati-forskeren Dr. Mejd Alsari. Det kombinerer det arabiske ordet "najm" som betyr stjerne og det greske ordet "naut" som betyr sjømann. I 2020 lanserte La Bonte og Alsari et nettsted dedikert til å promotere arabiske romoppdrag og gi en spesifikk identitet til romfarere fra regionen.

Selv om begrepet "najmonaut" ikke har blitt offisielt tatt i bruk av noen romorganisasjon, er det stadig mer populært i media. The Guardian, en britisk avis, brukte begrepet i et intervju med Dr. Al Neyadi, noe som indikerer dens økende anerkjennelse.

Astronauter blir ofte referert til som de som flyr til verdensrommet. Begrepet "astro" betyr stjerne, og det antas å ha blitt inspirert av begrepet "aeronaut" som ble brukt om ballongfarere på 18-tallet. Emiratiske og saudiske romfarere omtales som astronauter av sine respektive romorganisasjoner. På samme måte bruker USA, Canada, Europa og Japan også begrepet "astronaut" for sine romreisende.

Russland omtaler sine astronauter som kosmonauter, mens Kina kaller dem taikonauter. Prefikset "taikong" på kinesisk betyr rom. India fremstår også som en sterk aktør innen romutforskning, med planer om å sende sine første astronauter, muligens kjent som vyomanauter, i de kommende årene.

Prestasjonene til arabiske oppdagere som Al Neyadi og Barnawi fremhever den økende fremtredenen til den arabiske verden innen romutforskning. Etter hvert som flere arabiske land planlegger å sende sine borgere til verdensrommet, kan begrepet "najmonauter" bli mer allment akseptert, og anerkjenner de kulturelle og teknologiske bidragene til arabiske eventyrere i verdensrommet.

Definisjoner:

– «Najmonaut»: Oppfunnet begrep for å identifisere arabiske romfarere. Kombinerer det arabiske ordet "najm" (stjerne) og det greske ordet "naut" (sjømann).

– «Astronaut»: Begrepet som vanligvis brukes for å beskrive de som reiser til verdensrommet. Avledet fra prefikset "astro" som betyr stjerne.

– «Kosmonaut»: Begrep som brukes i Russland for å referere til astronauter.

– «Taikonaut»: Begrep som brukes i Kina for å referere til astronauter. Avledet fra prefikset "taikong" som betyr rom.

– «Vyoomanaut»: Begrepet som angivelig brukes i India for å referere til astronauter, selv om dets offentlige bruk er uklart.

