En introduksjon til ringformede solformørkelser

En ringformet solformørkelse er en kommende astronomisk begivenhet som vil finne sted om morgenen lørdag 14. oktober. Under dette fenomenet vil månen innrette seg mellom jorden og solen mens den er på det lengste punktet fra jorden. Som et resultat vil en ring av lys være synlig rundt månen i stedet for at solen blir fullstendig blokkert.

I motsetning til ringformørkelser finnes det også andre typer formørkelser. En delvis formørkelse oppstår når månen delvis skjuler solen og en liten del av sollys forblir synlig. På den annen side skjer en total formørkelse når månen justerer seg perfekt mellom jorden og solen i en tid da den er nærmere jorden, noe som resulterer i fullstendig mørke og et fall i temperatur.

For å minnes denne spesielle begivenheten, arrangerer Grand County Library en STEAM-historiestund for barn tirsdag 10. oktober. Denne interaktive økten vil forklare hvordan formørkelser oppstår og vil inkludere engasjerende aktiviteter. Det vil også bli gitt Eclipse-briller som alle kan ta med hjem. I tillegg kan gratis eclipse-briller fås fra Moab og Castle Valley biblioteks sirkulasjonspulter.

Dyr viser ofte særegen oppførsel under formørkelser. For eksempel kan enkelte fugler oppføre seg som om det er natt og koselig å sove. Imidlertid kan de føle seg litt dumme når solen dukker opp igjen. I mellomtiden planlegger vår kattevenn, Cosmo the Library Cat, å beholde roen under formørkelsen.

Hvis denne sjeldne himmelbegivenheten vekker interesse for deg for astronomi eller astrologi, tilbyr biblioteket et bredt utvalg av bøker om disse emnene for utsjekking.

Husk å alltid se opp!

kilder:

– Grand fylkesbibliotek