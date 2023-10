Nye verktøy for astronauter: Utforsking av romvandringsutfordringer og innovasjoner

By

To vågale kosmonauter la ut på en romvandring utenfor den internasjonale romstasjonen (ISS) onsdag 25. oktober, og møtte en fascinerende kjølevæskelekkasje som ble observert tidligere i måneden. Oleg Kononenko og Nikolai Chub, begge fra den russiske romfartsorganisasjonen Roscosmos, la ivrig ut på sin ekstravehikulære aktivitet (EVA) med et oppdrag for å dokumentere og isolere kjølevæskelekkasjen fra radiatoren.

Under romvandringen observerte Kononenko nøye den oppsamlede ammoniakken, som hadde dannet en voksende «klump» eller «dråpe». Denne unike utsikten førte til forurensning av en av tjorene hans, som måtte festes i en pose og legges utenfor romstasjonen. Kosmonautene, forberedt på ethvert potensielt møte med den giftige kjølevæsken, rengjorde flittig romdrakter og verktøy for å sikre at ingen spor av ammoniakken kom tilbake til stasjonen.

Mens han dokumenterte radiatoren, oppdaget Kononenko et forbløffende syn: mange ensartede hull på overflaten av panelene. Interessert sendte han en radio til flykontrollørene ved Moscow Mission Control, og beskrev dem som å ha «veldig jevne kanter, som om de har blitt boret gjennom». Den kaotiske fordelingen av disse hullene bidrar til mysteriet rundt denne hendelsen.

Resterende ammoniakk som lekket ut da ventilene ble stengt, antas å ha bidratt til dannelsen av "blobben". Russiske ingeniører vil nøye analysere dataene samlet inn av kosmonautene for å finne årsaken til lekkasjen og utvikle løsninger for fremtidig radiatorvedlikehold.

I tillegg, under denne romvandringen, installerte Kononenko og Chub et syntetisk radarkommunikasjonssystem på Nauka flerbruks laboratoriemodul. Dette nye systemet vil spille en avgjørende rolle i å overvåke jordens miljø. De ga også ut en liten kubeformet nanosatellitt, designet for å teste solseilteknologi. Mens solvingene ikke utvidet seg som planlagt, testet oppdraget utplasseringsmekanismen.

Denne spennende 7-timers og 41-minutters romvandringen ble avsluttet med lukking av luken til Poisk-modulens luftsluse. Totalt markerte det Chubs første romvandring og Kononenkos imponerende sjette, og brakte hans kumulative romvandringstid til imponerende 41 timer og 43 minutter.

FAQ:

Spørsmål: Hva var hensikten med romvandringen?

A: Formålet med romvandringen var å dokumentere og isolere en kjølevæskelekkasje fra en ekstern radiator på ISS.

Spørsmål: Hva observerte kosmonautene under romvandringen?

A: De observerte en voksende "klump" eller "dråpe" av kjølevæske, samt mange jevne hull på radiatorens overflate.

Spørsmål: Hvordan vil dataene som samles inn, brukes?

A: Russiske ingeniører vil analysere dataene for å finne årsaken til lekkasjen og utvikle løsninger for fremtidig radiatorvedlikehold.

Spørsmål: Hvilke andre oppgaver ble utført under romvandringen?

A: Kosmonautene installerte et syntetisk radarkommunikasjonssystem og ga ut en nanosatellitt for å teste solseilteknologi.

Spørsmål: Hvor lang var romvandringen?

A: Romvandringen varte i 7 timer og 41 minutter.

Kilder: NASA TV, Russian Federal Space Agency (Roscosmos)