Ulykke på romvandring: Forurenset tjor rammer kosmonautens visir

Under en nylig romvandring utenfor den internasjonale romstasjonen (ISS) ble en kosmonauts visir truffet av en forurenset tjor, noe som forårsaket en uforutsett hendelse. Romvandringen, som ble direktesendt på NASA TV, involverte et par kosmonauter, Oleg Kononenko og Nikolai Chub. Mens oppgavene deres inkluderte ulike mål, var høydepunktet av oppdraget å undersøke en lekk radiator på Nauka-modulen, som hadde skjedd tidligere i måneden.

Å inspisere kjølevæskelekkasjen viste seg å være en utfordring, siden kosmonautene i utgangspunktet ikke fant tegn til lekkasje langs forbindelseslinjene. Ved nærmere undersøkelse oppdaget de imidlertid spor nær radiatorpanelets skjøter. Lenger inn i romvandringen ble det observert en betydelig klatt kjølevæske på en linje ved en av radiatorskjøtene. Kosmonautene forsøkte å rydde opp i rotet med håndklær, men det viste seg at de ikke hadde nok.

Dessverre ble den ene enden av en tjor gjennomvåt i kjølevæsken og kom i kontakt med en kosmonauts visir. Hendelsen fikk paret til å forlate området og fortsette med de andre oppgavene, som ikke gikk som planlagt. Utplasseringen av en nanosatellitt for testing av solseilteknologi mislyktes, og et syntetisk radarkommunikasjonssystem ble installert, men fikk problemer med et av panelene.

Etter romvandringen sjekket kosmonautene romdraktene deres for kontaminering og fulgte de vanlige dekontamineringsprosedyrene. For å sikre sikkerheten til mannskapet, vil ytterligere filtreringssystemer bli brukt i ISS for å eliminere eventuelle gjenværende spor av kjølevæske fra luften.

Lekkasjen ble først oppdaget av kameraer på ISS, og mannskapet bekreftet det ved å visuelt inspisere en reserveradiator på Nauka-modulen. Radiatoren ble levert i 2010 på et av de siste romfergeoppdragene, men ble kun installert under en russisk romvandring i år.

De neste trinnene for å reparere lekkasjen er ennå ikke bestemt av oppdragsledere. Det er klart at både Kononenko og Chub vellykket identifiserte og isolerte lekkasjen, men omfanget av ytterligere arbeid som kreves er fortsatt usikkert. Heldigvis forblir den primære kjølesløyfen upåvirket, noe som sikrer mannskapets sikkerhet under denne uforutsette hendelsen.

FAQ:

Spørsmål: Hvordan skjedde hendelsen under romvandringen?

A: Kosmonautenes tjor, dynket i kjølevæske, traff en av kosmonautens visir ved et uhell.

Spørsmål: Hvilke oppgaver hadde kosmonautene under romvandringen?

A: Hovedoppgaven var å undersøke og isolere en kjølevæskelekkasje fra en radiator på Nauka-modulen. De forsøkte også å distribuere en nanosatellitt for testing av solseil og installere et syntetisk radarkommunikasjonssystem.

Spørsmål: Var det noen fare for mannskapet?

A: Den primære kjølesløyfen forble upåvirket, og mannskapet var ikke i umiddelbar fare. Sikkerhetsprotokoller ble fulgt for å redusere potensielle risikoer forbundet med kjølevæskelekkasjen.