Det eldste og fjerneste raske radioutbruddet oppdaget, og presser grensene for vår forståelse av universet

I en banebrytende oppdagelse har forskere fra Macquarie University og Swinburne University of Technology identifisert den eldste og mest fjerne raske radioutbruddet (FRB) som noen gang er oppdaget. Publisert i tidsskriftet Science, viser studien at FRB gir en måte å studere intergalaktisk materie og utvider vår kunnskap om universet.

Radioutbruddet, betegnet som FRB 20220610A, ble fanget av ASKAP-radioteleskopet 10. juni 2022. Utbruddet stammet fra en kosmisk hendelse som frigjorde en utrolig mengde energi på mindre enn et sekund, tilsvarende de totale utslippene fra solen over 30 år.

Ved å bruke ASKAPs utvalg av retter, var forskerne i stand til å finne den nøyaktige plasseringen av radioutbruddet. De brukte deretter ESO Very Large Telescope (VLT) i Chile for å søke etter kildegalaksen, som viste seg å være eldre og lenger unna enn noen annen tidligere oppdaget FRB.

Denne oppdagelsen støtter eksisterende teorier om opprinnelsen til FRB, ettersom utbruddet stammer fra en samling av sammenslående galakser. Det fremhever også begrensningene til dagens teleskopteknologi, ettersom vi bare er i stand til å observere og lokalisere FRB innen omtrent åtte milliarder år i fortiden.

Studien bekrefter også Macquart-forholdet, opprinnelig foreslått av den australske astronomen Jean-Pierre 'J-P' Macquart, som antyder at jo lenger unna en rask radioutbrudd er, jo mer diffus gass avslører den mellom galakser. Dette forholdet gjelder selv for FRB-er utover halve det kjente universet.

Til dags dato har rundt 50 FRB-er blitt nøyaktig lokalisert, med nesten halvparten av dem identifisert ved hjelp av ASKAP. Forskerne mener at det er potensiale for å oppdage flere tusen av disse kosmiske fenomenene, inkludert de på fjernere steder.

Mens den eksakte årsaken til FRB fortsatt er ukjent, understreker denne studien at disse utbruddene er vanlige hendelser i kosmos. De gir verdifull informasjon for å oppdage materie mellom galakser og fremme vår forståelse av universets struktur.

ASKAP står for tiden som det ledende radioteleskopet for å oppdage og lokalisere FRB-er. De fremtidige internasjonale SKA-teleskopene, som for tiden er under bygging i Vest-Australia og Sør-Afrika, forventes å overgå ASKAPs evner, noe som gjør det mulig for astronomer å identifisere enda mer eldgamle og fjerne FRB-er.

Totalt sett presser denne banebrytende oppdagelsen grensene for vår forståelse av universet og bekrefter betydningen av raske radioutbrudd for å avdekke mysteriene i kosmos.

Kilder: Science, Macquarie University, ESO/M. Kornmesser