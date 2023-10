Unge tornekrone sjøstjerner tåler hetebølger, utgjør en større trussel mot korallrev

Nyere forskning utført av marinbiologer fra University of Sydney har kastet lys over motstandskraften til unge sjøstjerner med tornekrone mot hetebølger, noe som vekker bekymring for potensiell forverring av korallrevskader forårsaket av klimaendringer. Sjøstjerner med tornekrone er hjemmehørende i Great Barrier Reef og er kjent for å være en av de viktigste rovdyrene til koraller. Skadene de forårsaker er nest etter sykloner og blekingshendelser når det gjelder koralldødelighet.

Studien, ledet av professor Maria Byrne og publisert i tidsskriftet Global Change Biology, avslørte at unge tornekrone sjøstjerner er i stand til å tolerere høye varmenivåer som er dødelige for koraller. Denne motstandskraften lar dem overleve hetebølger og fortsette sin livssyklus som kjøttetende rovdyr som lever av nyvoksende koraller.

Funnene indikerer at selv om bestanden av voksne tornekrone sjøstjerner avtar på grunn av klimaendringer-drevet havoppvarming, kan den planteetende unge sjøstjernen tålmodig vente på de rette forholdene for å vokse til korallspisende rovdyr. Dette kan føre til en gjenoppblomstring av rovdyrbestanden og ytterligere skade på korallrev.

Klimaendringer forårsaker allerede korallbleking og død når vanntemperaturen stiger med 1-3 grader Celsius. Studien fant at unge tornekrone sjøstjerner kan tolerere tre ganger varmeintensiteten som forårsaker korallbleking. Denne evnen, kombinert med deres preferanse for steinspruthabitater generert av korallbleking og dødelighet, gjør at antallet gradvis bygges opp over tid.

Forskerne identifiserte også faktorer som bidrar til overlevelsen av unge tornekrone sjøstjerner under varme forhold. Deres lille størrelse reduserer deres fysiologiske krav, og deres evne til å mate på en rekke matkilder, inkludert korallalger, forbedrer deres motstandskraft.

I følge studiens medforfatter, Matt Clements, fremhever funnene den potensielle rollen til bleking-indusert koralldødelighet i å bidra til utbrudd av tornekrone sjøstjerner. Tap av naturlige rovdyr og akkumulering av næringsstoffer i vannet spiller også en rolle i å forsterke virkningen av klimaendringer på korallrevene.

Ytterligere forskning er nødvendig for å forstå implikasjonene av disse funnene for marine økosystemer og bevaring av korallrev.

Referanse:

«Tornekrone sjøstjerner på ungdomsstadiet er motstandsdyktige i hetebølgeforhold som bleker og dreper koraller» av Maria Byrne, http://dx.doi.org/10.1111/gcb.15912