Korallkoloniens størrelse og form bestemmer marin kompleksitet og helse

En fersk studie utført av doktorgradsstudent Sofia Ferreira fra University of Hawaiʻi i Hilo, i samarbeid med havforskere, fremhever viktigheten av korallkoloniens størrelse og form for å bestemme kompleksiteten og helsen til marine økosystemer. Studien, publisert i tidsskriftet Nature, fokuserte på å forutsi hvordan korallrev i Guam påvirker habitatkompleksiteten.

Koraller er naturens arkitekter, og designer ulike habitater og tilfluktssteder for marine arter. Ferreiras team brukte høyteknologiske undervannskameraer og 3D-fotogrammetriteknikker for å kartlegge 208 korallrevsområder rundt Guam. De vurderte individuelt over 12,000 XNUMX koraller, og fanget deres størrelse og vekstform.

Studien fant at hver kurve og vinkel i en korallkoloni spiller en avgjørende rolle for å opprettholde et bredt spekter av marine arter. Forskerne konkluderte med at korallkoloniens størrelse og morfologi er sterke prediktorer for habitatkompleksitet i Guams rev og bør innlemmes i overvåkingsprogrammer for korallrev.

Korallrev står overfor økende trusler fra både lokale og globale stressfaktorer. Å forstå den indre funksjonen til disse økosystemene er avgjørende for bevaring av dem. Ferreira håper at funnene deres gir håp og gir innsikt for fremtidig forskning på virkningen av fluktuerende revhabitater på revassosierte organismer under klimaendringer.

Denne studien bidrar til vår forståelse av det intrikate forholdet mellom korallkoloniens egenskaper og marine økosystemkompleksitet. Ved å få innsikt i hvordan korallkolonier former sitt omkringliggende habitat, kan forskere utvikle mer effektive bevaringsstrategier for å beskytte disse vitale økosystemene.

