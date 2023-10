Alle fire RS-25-motorer installert på NASAs Artemis 2 Core Stage

NASAs Artemis-program, som har som mål å sende astronauter tilbake til månen, nådde en betydelig milepæl med installasjonen av alle fire RS-25-motorene på Core Stage-2 for bruk i Artemis 2-oppdraget. Motorene ble vellykket festet til fremdrifts- og avionikksystemet, og markerte et stort skritt fremover i programmet. Kjernetrinnet, som står på 212 fot, har to store tanker for flytende drivstoff og de fire RS-25-motorene.

Installasjonsprosessen startet i begynnelsen av september, med den endelige motoren som ble installert 20. september. NASA har uttalt at sikring og montering av alle fire motorer til scenen er en tidkrevende prosess som innebærer å feste ulike komponenter og gjennomføre tester og utsjekker for å sikre riktig opptreden.

Selv om det er gjort fremskritt med Core Stage-2, har et sveiseproblem ved Michoud Assembly Facility midlertidig bremset arbeidet med Core Stage-3, som er avgjørende for Artemis 3-oppdraget. NASA er imidlertid optimistisk på at en løsning vil bli funnet. Core Stage-2 forventes å være ferdig senere i år, mens Core Stage-3 er planlagt ferdigstilt sent i 2024 eller tidlig i 2025.

I tillegg til motorinstallasjonene har de fornyede RS-25-motorene gjennomgått sin første sertifiseringstest. Motorene ble testet i 550 sekunder, og overskred den nødvendige varigheten med 50 sekunder. Denne testen er den første av 12 planlagte tester frem til 2024, og den tar sikte på å vurdere effektiviteten til nye motorkomponenter.

Til tross for fremgangen har NASAs Artemis-program møtt kritikk for sin bærekraft og høye kostnader. Den fullt utbrukbare SLS Moon-raketten, brukt i programmet, har blitt ansett som uoverkommelig av generalinspektøren. NASA er imidlertid fortsatt forpliktet til programmet og jobber med å møte de økonomiske utfordringene.

