Borgerkrig bryter ut i bevissthetsforskning: Anklager om pseudovitenskap

En omstridt kamp har dukket opp innen bevissthetsforskning, ettersom over 100 fremtredende forskere har fordømt den integrerte informasjonsteorien (IIT) som pseudovitenskap. På den andre siden har flere personer i feltet kritisert brevet som uforholdsmessig og dårlig begrunnet. Begge grupper er bekymret for bevissthetsvitenskapens langsiktige troverdighet og omdømme.

IIT, foreslått av nevrovitenskapsmannen Giulio Tononi, er en ambisiøs teori som tar sikte på å gi matematisk presise betingelser for å avgjøre når et system er bevisst eller ikke. I kjernen av teorien er et mål på integrering av informasjon, betegnet med den greske bokstaven φ. I følge IIT blir et system bevisst når nivået av φ i systemet som helhet overgår nivået til noen av dets individuelle deler.

Teorien antyder at bevissthet kan være mer utbredt enn generelt antatt, og nærmer seg en form for "panpsykisme" hvor bevissthet gjennomsyrer det fysiske universet. Imidlertid er det betydelige forskjeller mellom IIT og den nylige bølgen av panpsykisme inspirert av filosofen Bertrand Russell.

Kritikere av IIT hevder at selv om visse aspekter av teorien har blitt testet, mangler teorien som helhet eksperimentell støtte, spesielt med tanke på dens dristige og kontraintuitive implikasjoner. Som svar hevder motstandere at denne mangelen på eksperimentell støtte er sant for alle gjeldende teorier om bevissthet og er et resultat av begrensninger i nevroimaging-teknikker.

Et nylig "motstridende samarbeid" mellom IIT og den globale arbeidsromteorien, en rivaliserende teori om bevissthet, har gitt ytterligere næring til kontroversen. Samarbeidet innebærer å designe eksperimenter sammen og på forhånd bli enige om hvilke resultater som vil favorisere hver teori. De første resultatene av dette samarbeidet var blandede, med noen som støttet IIT og andre støttet aspekter ved den globale arbeidsromteorien.

Et aspekt ved IIT som kan bidra til konflikten er dens avhengighet av filosofisk refleksjon i tillegg til vitenskapelig eksperimentering. Teorien starter med fem aksiomer som talsmenn hevder kan kjennes gjennom introspeksjon av bevisst erfaring. Disse aksiomene blir deretter oversatt til fem postulater som definerer egenskapene som kreves for at et fysisk system skal ha bevissthet.

Tvisten kan også reflektere et ønske om å skille det vitenskapelige studiet av bevissthet fra de filosofiske aspektene, og sikre at bevissthetsvitenskap oppfattes som en seriøs vitenskapelig bestrebelse av finansiører og forskningsmiljøer.

En unik utfordring i studiet av bevissthet er at det involverer et fenomen som ikke er offentlig observerbart. Bevissthet er kjent gjennom personlig subjektiv erfaring, noe som gjør det vanskelig å eksperimentelt bevise eller motbevise spesifikke teorier. Mens vitenskapen kan teoretisere om uobserverbare fenomener, er bevissthet distinkt ved at den ikke direkte kan oppfattes av andre.

Selv om kampen mellom talsmenn og kritikere av IIT er intens, avslører den kompleksiteten og pågående debatter innen bevissthetsforskningsfeltet. Ettersom forskere fortsetter å utforske bevissthetens natur, er det avgjørende å opprettholde en streng vitenskapelig tilnærming samtidig som man anerkjenner de iboende vanskelighetene som ligger i å studere et fenomen som er fundamentalt subjektivt.

