Sammendrag: Over 100 bevissthetsforskere har anklaget den integrerte informasjonsteorien (IIT) for bevissthet for å være pseudovitenskap. Kritikerne hevder at denne assosiasjonen med en pseudovitenskapelig teori vil skade troverdigheten til bevissthetsvitenskapen som helhet. Det er imidlertid andre som mener at ustøttede anklager om pseudovitenskap vil føre til at hele bevissthetsvitenskapens felt blir oppfattet som pseudovitenskap. Selve teorien, IIT, er en omfattende teori om bevissthet foreslått av nevrovitenskapsmannen Giulio Tononi. Den har som mål å gi presise matematiske betingelser for å bestemme når et system, som hjernen, er bevisst. Teorien er basert på det matematiske målet for integrering av informasjon, merket som ϕ. Underskriverne av brevet stiller spørsmål ved den eksperimentelle støtten for teoriens dristige implikasjoner. Et kontradiktorisk samarbeid mellom IIT og den globale arbeidsromteorien resulterte i blandede eksperimentelle resultater, som heller litt mot IIT. Det skal imidlertid bemerkes at IIT ikke bare er basert på vitenskapelig eksperimentering, men også innebærer filosofisk refleksjon. Teorien begynner med fem aksiomer avledet fra bevisst erfaring og oversetter dem til postulater om egenskapene som kreves for at et fysisk system skal legemliggjøre bevissthet. Kritikere av IIT kan være motivert av et ønske om å skille vitenskap fra filosofi så vel som å etablere bevissthetsvitenskap som et legitimt vitenskapelig felt. Bevissthet i seg selv er imidlertid ikke et offentlig observerbart fenomen, og studiet går utover tradisjonelle vitenskapelige metoder.

kilder:

– Philip Goff. "Borgerkrigen i bevissthetsforskning: Anklager om pseudovitenskap." Samtalen, 13. oktober 2021.