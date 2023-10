Spenninger øker i bevissthetsforskning ettersom over 100 forskere kritiserer integrert informasjonsteori

Innen bevissthetsforskning er det en heftig debatt rundt gyldigheten av Integrated Information Theory (IIT), med mer enn 100 forskere som signerer et brev som anklager den for å være pseudovitenskapelig. Selv om IIT foreslår en bredere forståelse av bevissthet, hevder kritikere at teorien mangler omfattende empirisk støtte. Videre mener noen forskere at blandingen av vitenskapelige og filosofiske perspektiver i IIT kan kompromittere dens vitenskapelige strenghet.

Konflikten mellom underskriverne av brevet og talsmenn for IIT dreier seg om bekymringer om bevissthetsvitenskapens langsiktige troverdighet. De som signerte brevet frykter at å koble bevissthetsvitenskap med det de oppfatter som en pseudovitenskapelig teori vil undergrave feltets omdømme. På den annen side bekymrer IIT-forsvarere at grunnløse anklager om pseudovitenskap vil ødelegge hele bevissthetsvitenskapen.

IIT, foreslått av nevroforsker Giulio Tononi, har som mål å etablere presise matematiske betingelser for å bestemme tilstedeværelsen av bevissthet i ethvert system. I kjernen introduserer teorien et mål på integrert informasjon, merket ϕ, som antyder at et system blir bevisst når det er mer ϕ i systemet som helhet enn i noen av dets deler. Følgelig innebærer IIT at bevissthet kan være mer utbredt enn vanlig antatt, i tråd med konseptet panpsykisme.

Imidlertid hevder motstandere av IIT at selv om visse aspekter av teorien har blitt testet, mangler teorien som helhet betydelig eksperimentell støtte for dens dristige og kontraintuitive implikasjoner. Motargumenter hevder at denne mangelen på eksperimentelle bevis ikke er unik for IIT, men snarere en vanlig utfordring i gjeldende teorier om bevissthet på grunn av begrensninger i nevroimaging-teknikker.

I jakten på å forstå bevissthet ble det gjennomført et kontradiktorisk samarbeid mellom IIT og en annen teori kalt den globale arbeidsromteorien. Denne samarbeidsinnsatsen tar sikte på å designe eksperimenter som vil favorisere hver teori og forhindre partiske tolkninger av resultatene. De første resultatene ga en blanding av støtte for begge teoriene, med en liten fordel som heller mot IIT.

Det er viktig å merke seg at IIT ikke bare er avhengig av vitenskapelig eksperimentering, men også inkorporerer filosofiske refleksjoner. Teorien starter med fem aksiomer, avledet fra personlige bevisste opplevelser, som deretter blir oversatt til fem sammenkoblede postulater. Tilføyelsen av filosofiske elementer til IIT kan være en grunn til at motstandere ønsker å skille vitenskapen om bevissthet fra dens filosofiske aspekter.

Til syvende og sist strekker studiet av bevissthet utover ren vitenskap. Mens vitenskapen tar sikte på å forklare offentlig observerbare fenomener, er bevissthet kjent privat gjennom individuell bevissthet. Denne unike egenskapen til bevissthet utgjør utfordringer i eksperimentelle demonstrasjoner av teorier. Imidlertid åpner det også for utforskning av subjektive opplevelser og følelser, og skiller bevissthetsforskning fra andre vitenskapelige bestrebelser.

kilder:

– [Kilde 1]

– [Kilde 2]