Vi introduserer Voiijer: En sosiale medieplattform for naturentusiaster

By

Voiijer er en revolusjonerende sosial medieplattform som tar sikte på å koble mennesker over hele verden sammen med naturen. Medstiftet av den erfarne oppdageren Michael Barth, den kreative teknologen Michelle Excell og den globale markedsføringssjefen Greg McConnell, lar Voiijer brukere utforske naturens underverk gjennom brukergenerert innhold og historiefortelling.

I dagens fartsfylte verden har den menneskelige forbindelsen med naturen blitt mindre. Dette tapet av interaksjon og omsorg for miljøet har betydelige implikasjoner for planetens velvære. Voiijer søker å snu denne trenden ved å gjøre utforskning tilgjengelig for alle.

Plattformen har allerede fått gjennomslag blant innholdsskapere som fjellklatrer Kenton Cool, Mars-astrobiolog Dr. Angelica Anglés og fotograf Mark Fisher. Disse eventyrerne deler sine siste oppdagelser og eventyr, og tar brukere med seg.

Voiijer går utover tradisjonelle sosiale medieplattformer ved å dele hele historien om utforskning. I stedet for bare å presentere et øyeblikksbilde eller et vakkert bilde, lar Voiijer brukere oppleve handlingen, utdanningen og skjønnheten i den naturlige verden. Appen gir sanntids og dybdetilgang til naturens underverker.

En av hovedtrekkene til Voiijer er muligheten til å reise med topp oppdagelsesreisende på deres ekspedisjoner. Brukere kan følge anerkjente oppdagere som Dr. Meg Lowman, en ekspert på skogtak, og Wilson Cheung, som begir seg ut i polarområdene. Disse reisene tilbyr sanntidsoppdateringer og innsikt i fascinerende spørsmål om den naturlige verden.

Voiijer viser også frem et globalt fellesskap av naturentusiaster. Brukere kan utforske naturfokusert innhold som deles av entusiaster over hele verden, som endres konstant. Dette lar brukere se hvordan forskjellige mennesker forbinder med naturen og setter pris på dens skjønnhet på forskjellige måter.

I tillegg lar Voiijer brukere dele sine egne eventyr gjennom bilder, videoer, skrevne notater, lydopptak og til og med 3D-skanninger. Plattformens «Teaser»-funksjon gjør det enkelt å dele innlegg på andre sosiale medieprofiler, og inviterer brukernes eksisterende sosiale nettverk til å oppleve eventyrene deres på egen hånd.

Voiijer er en banebrytende plattform som ikke bare fremmer en dypere forbindelse med naturen, men som også forsterker kunnskap om miljøet i en bredere skala. Ved å samle millioner av menneskers perspektiver, har Voiijer som mål å inspirere til oppdagelse og fremme en bedre forståelse av planeten vår.

kilder:

– [PRNewswire](www.prnewswire.com)