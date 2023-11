Økende åpenhet i FDA-medikamentgodkjenninger: Fokus på pasientsikkerhet

US Food and Drug Administration (FDA) har nylig møtt bekymringer om åpenheten og grundigheten i sine legemiddelevalueringsprosesser, som fremhevet i studier utført av Oregon State University. Disse studiene har avdekket at FDA i økende grad godkjenner medisiner basert på enkeltstående kliniske studier, med mindre offentlig avsløring av disse studiene. Mens rask sporing av livreddende behandlinger er avgjørende, hevder eksperter at større åpenhet er nødvendig for å sikre pasientsikkerhet og velvære.

Farmasøytiske selskaper er foreløpig bare pålagt å dele resultatene fra to kliniske studier for mange legemidler, og etterlater seg spørsmål om utvelgelsesprosessen og resultatene av de andre studiene. Viktigheten av å vise alle fullførte forsøk, i stedet for bare noen få utvalgte, understrekes av forskerne. Dette er ikke for å antyde at kreftmedisiner, for eksempel, krever ytterligere studier, men snarere at deling av fullstendige prøveresultater vil gi en mer omfattende forståelse av deres effektivitet.

For å møte behovet for raskere tilgang til livreddende medisiner, ble 21st Century Cures Act implementert i 2016. Selv om denne lovgivningen hadde som mål å fremskynde godkjenningen av nye legemidler for kritiske tilstander som kreft, lempet den noen standarder når det gjelder antall av nødvendige støttestudier. I tillegg ble vekten på randomiserte kliniske studier redusert, noe som muliggjorde bruk av surrogatmarkører i stedet for kliniske utfall i spesifikke tilfeller. Surrogatmarkører brukes som erstatninger når direkte kliniske utfall tar en betydelig mengde tid å vurdere.

Studiene utført av Oregon State University analyserte FDA-godkjenninger for nye legemidler i 2017 og 2022. Forskerne fant at et betydelig antall legemidler ble godkjent basert på en enkelt studie, med begrenset offentlig offentliggjøring av prøveresultatene. Denne mangelen på åpenhet vekker bekymring for tilgjengeligheten til informasjon for både helsepersonell og pasienter.

Konklusjonen er at større åpenhet er avgjørende i FDAs legemiddelevalueringsprosesser for å sikre pasientsikkerhet og velvære. Avsløringen av alle fullførte studier vil gi en mer fullstendig forståelse av et legemiddels effekt. Mens 21st Century Cures Act hadde som mål å fremskynde godkjenningen av livreddende medisiner, er det viktig å finne en balanse mellom hastighet og åpenhet. Ved å adressere disse bekymringene kan FDA forbedre sin pålitelighet og gi helsepersonell og pasienter den informasjonen de trenger for å ta informerte beslutninger.

FAQ

Hvorfor er åpenhet viktig i legemiddelvurderinger?

Åpenhet er avgjørende i legemiddelevalueringer for å sikre pasientsikkerhet og velvære. Det gir helsepersonell og pasienter tilgang til fullstendig informasjon om et legemiddels effekt og potensielle risikoer.

Hva er 21st Century Cures Act?

The 21st Century Cures Act er en lovgivning implementert i 2016 med mål om å fremskynde godkjenningen av nye legemidler for kritiske tilstander. Det lempet visse standarder for å fremskynde tilgangen til livreddende medisiner.

Hva er surrogatmarkører?

Surrogatmarkører brukes som erstatning for direkte kliniske utfall når vurderingen av disse utfallene tar betydelig tid. De bør være relatert til de kliniske resultatene og gi en indikasjon på et legemiddels effektivitet.

Hvordan kan man oppnå større åpenhet i legemiddelvurderinger?

Større åpenhet i legemiddelevalueringer kan oppnås ved å kreve at farmasøytiske selskaper offentliggjør resultatene av alle fullførte studier, i stedet for bare noen få utvalgte. Dette vil gi en mer omfattende forståelse av et legemiddels effektivitet og sikkerhetsprofil.