Bestemme grunnleggende parametre for stjerner: Analyse av Barnards stjerne

Denne artikkelen diskuterer betydningen av å bestemme grunnleggende parametere for stjerner og presenterer en detaljert spektroskopisk analyse av Barnards stjerne. Å forstå disse parameterne er viktig på ulike områder av astrofysikk, fra å studere galakseevolusjon til å få innsikt i den interne strukturen til eksoplaneter.

Analysen er basert på et høykvalitets nær-infrarødt (NIR) spektrum av Barnards stjerne, tatt med CFHT/SPIRou, som har et signal-til-støyforhold på over 2500 i H-båndet. Dette spekteret sammenlignes med PHOENIX-ACES stjerneatmosfæremodeller. Interessant nok, mens det observerte spekteret inneholder tusenvis av linjer, er det mange linjer til stede i modellen som ikke er sett i de observerte dataene, og omvendt.

Flere faktorer, som kontinuummismatch, uløst forurensning og spektrallinjer forskjøvet fra deres forventede bølgelengder, er identifisert som potensielle kilder til skjevhet for overflodsbestemmelse. For å overvinne disse utfordringene identifiserer forfatterne en kort liste med noen hundre pålitelige linjer av de over 10,000 XNUMX observerte linjene i NIR som kan brukes til kjemisk spektroskopi.

En ny metode for å bestemme den effektive temperaturen og den totale metallisiteten til sakte roterende M-dverger er presentert i denne studien. I stedet for å bruke bulkspektrale tilpasningsmetoder, bruker denne nye tilnærmingen flere grupper av linjer. Ved å bruke denne metoden blir den effektive temperaturen til Barnards stjerne bestemt til å være omtrent 3231 K. Dette resultatet stemmer overens med verdien oppnådd fra den interferometriske metoden.

Studien gir også overflodsmålinger av 15 forskjellige elementer for Barnards stjerne, inkludert fire elementer (K, O, Y, Th) som aldri har blitt rapportert før for denne stjernen. Funnene fremhever viktigheten av å forbedre dagens atmosfæremodeller for å utnytte NIR-spektroskopi fullt ut for å forstå egenskapene og sammensetningen til stjerner som Barnards stjerne.

Kilder: astro-ph.EP