Nytt CRISPR-basert genredigeringsverktøy holder løfte for behandling av genetiske lidelser

Forskere fra University of Tokyo har utviklet et nytt genredigeringsverktøy som potensielt kan revolusjonere behandlinger for genetiske lidelser. Verktøyet er en modifisert versjon av AsCas12f-enzymet, som bare er en tredjedel av størrelsen på det vanlig brukte Cas9-enzymet. Denne mindre størrelsen muliggjør mer effektiv levering av enzymet inn i cellene, og potensielt forbedre effektiviteten til genterapi.

For å forbedre redigeringsevnen til AsCas12f-enzymet, skapte forskerteamet mutasjoner og konstruerte aktivitetsforbedrede varianter av enzymet. Disse variantene viste 10 ganger mer redigeringsevne enn det originale enzymet. Den konstruerte AsCas12f har blitt testet på mus og viser løfte om å utvikle mer effektive behandlinger for pasienter med genetiske lidelser.

Forskerne publiserte funnene sine i tidsskriftet Cell, der de konkluderte med at de konstruerte AsCas12f-variantene kunne tjene som en minimal genomredigeringsplattform for in vivo-genterapi. Den kompakte størrelsen på AsCas12f-enzymet gjør det til en attraktiv kandidat for levering via adeno-assosierte virus (AAV), som ofte brukes som bærere for genetisk materiale i genterapi. Den mindre størrelsen muliggjør mer effektiv pakking av enzymet i AAV-vektorer.

Teamet brukte en kombinasjon av strukturell analyse og dype mutasjonsskanningsmetoder for å identifisere mutasjoner som ville forbedre effektiviteten til enzymet i menneskelige celler. De brukte deretter kryogen elektronmikroskopi for å analysere strukturen til AsCas12f og konstruere den nye versjonen av enzymet med forbedret redigeringsevne.

Forskerne bemerket også muligheten for å bruke beregningsmodellering eller maskinlæring i fremtidige studier for å identifisere enda bedre kombinasjoner av mutasjoner for ytterligere forbedringer. De mener at denne tilnærmingen kan brukes på andre Cas-enzymer, noe som potensielt kan føre til utvikling av genomredigerende enzymer som er i stand til å målrette mot et bredt spekter av gener.

Samlet sett har dette nye CRISPR-baserte genredigeringsverktøyet potensialet til å forbedre feltet for genterapi betydelig og forbedre behandlingsalternativene for pasienter med genetiske lidelser.

