Menneskelige celler følger et mønster av størrelse og antall

I en fersk studie publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences, har forskere fra McGill University oppdaget et fascinerende mønster i menneskelige celler som ser ut til å følge en konsistent matematisk symmetri over hele organismen. Studien avslører et omvendt forhold mellom cellestørrelse og antall, noe som tyder på en avveining mellom disse variablene.

Cellestørrelse og antall spiller avgjørende roller i veksten og funksjonen til menneskekroppen. Men til nå har ingen omfattende studie undersøkt forholdet mellom disse faktorene på tvers av hele den menneskelige organismen. For å fylle dette gapet, samlet forskerteamet data fra over 1,500 publiserte kilder for å lage et detaljert datasett med cellestørrelse og telling på tvers av hovedcelletyper.

Funnene fra studien viser at når cellestørrelsen øker, reduseres celleantallet, og omvendt. Dette betyr at celler innenfor en gitt størrelsesklasse bidrar like mye til kroppens totale cellulære biomasse. Forholdet mellom cellestørrelse og antall gjelder på tvers av ulike celletyper og størrelsesklasser, noe som indikerer et konsistent mønster av homeostase.

Forskerne anslår at en hann har omtrent 36 billioner celler i kroppen, mens kvinner har rundt 28 billioner celler, og et ti år gammelt barn har omtrent 17 billioner celler. Fordelingen av cellebiomasse domineres av muskel- og fettceller, mens røde blodceller, blodplater og hvite blodceller har en betydelig innflytelse på celletall.

Interessant nok opprettholder hver celletype et karakteristisk størrelsesområde som forblir ensartet gjennom et individs utvikling. Dette mønsteret er konsistent på tvers av pattedyrarter, noe som antyder et grunnleggende prinsipp for cellebiologi.

Samlet sett belyser denne forskningen det intrikate forholdet mellom cellestørrelse og antall i menneskekroppen. Funnene gir verdifull innsikt i utviklingen og funksjonen til celler, og åpner nye veier for videre utforskning innen biologi.

