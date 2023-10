Hva er kometer laget av og hvor kommer de fra?

By

Kometer er himmelobjekter som fanger vår fantasi med sine lyse striper over himmelen og sine lange haler. Men har du noen gang lurt på hva kometer er laget av og hvor de kommer fra?

Kometer er faktisk rester fra dannelsen av solsystemet vårt for rundt 4.5 milliarder år siden. Det meste av gassen, støvet, steinen og metallet havnet i solen og planetene, men det som ikke ble fanget dannet kometer og asteroider.

Kometer blir ofte referert til som "skitne snøballer" eller "isete skittkuler" fordi de er klumper av stein, støv, is og frosne gasser og molekyler. Kjernen til en komet er kjernen som består av disse materialene.

Rundt kjernen er et fluffy lag med is, som ligner på en snøkjegle, og en tett krystallinsk skorpe. Skorpen dannes når kometen kommer nær solen og dens ytre lag varmes opp. Med sin sprø utside og luftige innside har kometer blitt sammenlignet med frityrstekt is.

De fleste kometer er bare noen få miles brede, og den største kjente kometen er omtrent 85 miles bred. De er relativt små og mørke, noe som gjør dem synlige bare når de kommer nær solen.

Når en komet nærmer seg solen, varmes den opp og gjennomgår en prosess som kalles sublimering. Dette er når de frosne gassene og molekylene på kometens overflate endres direkte fra et fast stoff til en gass. Den frigjorte gassen og støvet danner en sky rundt kometen kjent som koma.

Komaen samhandler med solen for å lage to haler. Ionehalen består av gass og virker blå i fargen. Støvhalen dannes av støvpartikler som frigjøres under sublimering og reflekterer sollys, og gir halen en buet form.

Kometer har svært eksentriske baner, noe som betyr at de har langstrakte ovaler med ekstreme baner som tar dem både nær og langt fra solen. De tilbringer mesteparten av tiden sin i fjerntliggende områder av solsystemet, og beveger seg sakte gjennom de ytre områdene.

Mange kometer antas å stamme fra Oort-skyen, et rundt skall av små solsystemlegemer som omgir solsystemet vårt. Kometer fra Oort-skyen har lange omløpsperioder på over 200 år og kalles langtidskometer.

Korttidskometer har derimot omløpsperioder på mindre enn 200 år. Noen korttidskometer kommer fra Kuiperbeltet, et asteroidebelte utenfor Neptun. Det finnes også kometer fra Jupiter-familien som har omløpsperioder på mindre enn 20 år og når bare så langt som til Jupiters bane.

Kometer tilbringer relativt kort tid i det indre solsystemet, lyser opp når de nærmer seg solen før de forsvinner og vender tilbake til det ytre solsystemet.

Kometer fortsetter å fengsle vår nysgjerrighet og gir innsikt i opprinnelsen til solsystemet vårt.

kilder:

– «Hva er kometer laget av?» av NASA

– «Comets: Facts and Information» av Space.com