En massiv komet nærmer seg jorden: 12P/Pons-Brooks

En kolossal komet, tre ganger større enn Mount Everest, er på vei mot jorden. Kjent som 12P/Pons-Brooks, har dette enorme himmelobjektet en estimert diameter på 18.6 miles. Kometens kjerne inneholder kryomagma, en blanding av is, støv og gass. Nylig eksploderte kometen for andre gang på fire måneder, og fikk tilbake sine karakteristiske "hornede" egenskaper.

Eksplosjonen skjer når solstråling påvirker det indre av kometen, forårsaker en økning i trykket og utløser en eksplosjon. Det kalde innholdet i kometen blir deretter kastet ut i verdensrommet gjennom sprekker i kjernen, og skaper det hornlignende utseendet. Richard Miles fra The British Astronomical Association (BAA) spekulerer i at den særegne formen til de kryovulkaniske ventilene, kombinert med blokkeringer, fører til utstøting av materiale i et unikt strømningsmønster.

Interessant nok er 12P blant de få kometene som er kjent for å ha aktive isvulkaner. BAA har overvåket kometen nøye og oppdaget den andre eksplosjonen 5. oktober. Den økte lysstyrken som ble observert under denne eksplosjonen skyldtes ekstra lys som reflekterte fra det utvidede koma, gass- og støvskyen som omgir kjernen. Bilder av eksplosjonen ble tatt med 2.0 m Faulkes Telescope North på den hawaiiske øya Maui av Jose Manuel Pérez Redondo.

Til tross for sin nåværende bane mot Jorden, er den nærmeste tilnærmingen til 12P/Pons-Brooks ikke forventet før 21. april 2024. Hvis den er synlig for det blotte øye, vil den være en viktig anledning for astronomer. Det vil imidlertid gå over et århundre før kometen returnerer til vår nærhet, med neste spådde retur i 2095. Heldigvis vil den være i en trygg avstand på 232 millioner km fra jorden.

Denne kometen har vært kjent for forskere i ganske lang tid. Den ble først oppdaget av Jean-Louis Pons 12. juli 1812, og senere uavhengig gjenoppdaget av William Robert Brooks i 1883. Det er derfor den omtales som 12P/Pons-Brooks. Utbruddet i juli var det første på 69 år for 12P, med koma som utvidet seg 7,000 ganger bredere enn kjernen.

Størrelsen på komaet under den nylige eksplosjonen er fortsatt usikker, men BBA rapporterer at den var dobbelt så intens som den forrige om sommeren. Mens forskere fortsetter å studere denne massive kometen, presenterer dens reise mot jorden en fascinerende himmelsk begivenhet som astronomer ser frem til.

Definisjoner:

– Kryomagma: En blanding av is, støv og gass som finnes i kometer.

– Kjerne: Den solide kjernen til en komet.

– Koma: Gass- og støvskyen som omgir kjernen til en komet.

