- Vil Comet 2/P Encke og Taurid-meteorene "lure" eller "behandle" observatører i år?

Oktober og november er flotte måneder for meteortitting, og 2023 er intet unntak. I år er det en spesiell grunn til å være på vakt når Comet 2P Encke, kilden til November Taurid Fireballs, når perihelium 22. oktober. Dessverre er ikke årets tilsynekomst av kometen gunstig for jordbundne observatører. Den vil stå lavt på morgenhimmelen, bare fire grader fra solen når den når perihelium på den andre siden av banen.

Comet 2P Encke har en omløpstid på 3.3 år og er en del av en større sverm kjent som Encke (eller Taurid) Complex. Den går i bane inne i Merkurs bane og strekker seg ut til asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter. Den neste gunstige passeringen av kometen er ikke før 11. juli 2030.

Taurid-meteorene, også kjent som Halloween Fireballs, produserer to bekker som er aktive fra slutten av oktober til midten av november. Mens de har en lav hastighet på bare fem meteorer i timen, er de beryktet for å produsere ildkuler. I år finner jegerens fullmåne sted 28. oktober, men den lyse månen skal ikke hindre synligheten til ildkuler.

Andre meteorbyger å se opp for denne sesongen inkluderer orionidene, som topper seg om morgenen søndag 22. oktober, med en forventet hastighet på 20 meteorer i timen. Leonidene, som topper seg rundt 18. november, forventes å ha en lavere hastighet på bare 15 meteorer i timen. Det er imidlertid bevis på at vi kan nærme oss en eldre sti for Leonid-bekken, noe som kan føre til økt aktivitet.

Under meteorregn kan du spore meteorer tilbake til strålen i deres respektive konstellasjoner. For eksempel, hvis du kan spore en meteor tilbake til Orion, er det en Orionid, og hvis du kan spore den tilbake til Leo, er det en Leonid.

Totalt sett, mens sikten til Comet 2P Encke kan være begrenset i år, er det fortsatt mye å se frem til med Taurid-meteorene og andre meteorbyger.

