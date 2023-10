Astronomer ser en bystor komet på vei mot jorden

Astronomer har oppdaget en komet på størrelse med en by med frysende kryovulkaner som er på vei mot jorden. Denne gigantiske rombergarten, kalt 12P/Pons-Brooks, er omtrent tre ganger så stor som Mount Everest. Den er klassifisert som en kryovulkanisk komet, noe som betyr at det er en kald vulkan som konstant sender ut isete rusk gjennom hele solsystemet vårt. Kometen følger en 71 år lang bane rundt solen og ble sist observert av mennesker i 1954. Nylig oppdaget astronomer nye bilder av kometen, og avslørte to horn som stakk ut fra den.

Kometen, som ligger i Hercules-stjernebildet, vil gjøre sitt nærmeste pass til Jorden 21. april 2024. Den er spådd å nå en styrke på +4, noe som indikerer lysstyrken på himmelen. Et lavere størrelsestall indikerer et lysere objekt. Til sammenligning har Nordstjernen en styrke på +2. Derfor kan kometen være synlig for det blotte øye i mai og juni 2024, med det lyseste punktet spådd å være 2. juni. Etter nærme tilnærmingen til Jorden vil ikke 12P/Pons-Brooks være synlig for mennesker igjen før i 2095 .

