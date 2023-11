Når begynner ungdommer å tenke som voksne?

En banebrytende studie publisert i Nature Communications gir ny innsikt i modningen av utøvende funksjon hos ungdom. Eksekutiv funksjon refererer til et sett med kognitive ferdigheter som gjør individer i stand til å planlegge, bytte mellom oppgaver, konsentrere seg og motstå distraksjoner. I følge studien når utøvende funksjon vanligvis modenhet ved fylte 18 år.

Forskningen innebar å analysere data fra over 10,000 XNUMX deltakere på tvers av fire forskjellige datasett, og presentere et omfattende diagram over kognitiv utvikling hos tenåringer. Funnene har betydelige implikasjoner for foreldre, lærere, psykiatere og potensielt rettssystemet når det gjelder å bestemme grensene for ungdomsårene.

"Når jeg snakker med foreldre, er det mange av dem som sier: 'Det er ingen måte at 18-åringen min er en ferdig utviklet voksen!'" sa seniorforfatter Beatriz Luna, professor i psykiatri ved University of Pittsburgh School of Medisin. "Evnen til å bruke eksekutiv funksjon forbedres pålitelig med alderen og modnes, i det minste i laboratoriemiljøer, ved 18 års alder."

Før denne studien hadde ungdomstiden vært mindre klart definert sammenlignet med de veldokumenterte milepælene i barndommen. Kompleksiteten i utviklingsprosesser knyttet til puberteten og mangelen på verktøy for å analysere komplekse datasett hadde hindret tidligere forsøk på å kartlegge utviklingen av tenåringshjernen.

"I vår studie ønsket vi å presentere en konsensus og ikke bare en anelse," forklarte hovedforfatter Brenden Tervo-Clemmens. "Dette er utviklingsvitenskap møter big data. Vi bruker verktøy som ikke var tilgjengelig for forskere før nylig.»

Ved å tilby reproduserbare vekstdiagrammer for utøvende funksjon på tvers av ulike oppgaver og datasett, åpner denne forskningen døren for å studere effekten av terapeutiske og medikamentelle intervensjoner på utviklingsmilepæler. Videre kan forståelsen av den typiske tidslinjen for eksekutiv funksjonsmodning forbedre tidlig diagnose av psykiske sykdommer som schizofreni, som ofte dukker opp i ungdomsårene.

FAQ

Hva er eksekutiv funksjon?

Utøvende funksjon refererer til et sett med kognitive ferdigheter som gjør et individ i stand til å planlegge, bytte mellom oppgaver, konsentrere seg, motstå distraksjoner og regulere følelser.

Hvordan ble studien utført?

Studien analyserte data fra over 10,000 23 deltakere på tvers av fire forskjellige datasett. Forskere samlet XNUMX distinkte mål på eksekutiv funksjon og brukte matematisk modellering for å spore endringer over tid.

Når modnes vanligvis utøvende funksjoner?

I følge studien når utøvende funksjon vanligvis modenhet ved fylte 18 år.

Hva er implikasjonene av denne forskningen?

Funnene i denne studien har implikasjoner for foreldre, lærere, psykiatere og potensielt rettssystemet. Å forstå den typiske tidslinjen for eksekutiv funksjonsmodning kan bidra til å identifisere avvik og lette tidlig diagnose av psykiske lidelser.

Hvordan kan denne forskningen påvirke terapeutiske og medikamentelle intervensjoner?

Ved å gi vekstdiagrammer for utvikling av lederfunksjoner, lar denne forskningen forskere spore hvordan terapeutiske og medikamentelle intervensjoner påvirker utviklingsmilepæler hos tenåringer.