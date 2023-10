Bygge roboter på størrelse med insekter: Lær av kakerlakkers motstandskraft

Kakerlakker kan være små insekter, men de har en utrolig styrke og motstandskraft. Ikke bare kan de forårsake helseproblemer for mennesker ved å spre bakterier som salmonella, men de kan også tåle enormt press. I en viral YouTube-video kommer en kakerlakk uskadd frem etter å ha blitt utsatt for kraften fra en hydraulisk presse som veier 900 ganger sin egen kroppsvekt.

Dette eksperimentet, sammen med andre, tjener som en verdifull læringsmulighet for forskere som forsker på utviklingen av roboter på størrelse med insekter. Disse robotene kan potensielt utføre livreddende oppgaver i ulike scenarier. For eksempel kan de navigere gjennom steinsprut for å hjelpe med å finne mennesker etter naturkatastrofer eller til og med utføre intrikate kirurgiske prosedyrer.

Spesielt den amerikanske kakerlakken har fått oppmerksomhet på grunn av sine bemerkelsesverdige evner. Bortsett fra å være et av de raskeste insektene, har den talentet til å komprimere kroppen for å passe gjennom ekstremt tette sprekker. Denne tilpasningen gjør at den kan overleve i utfordrende miljøer. Forskere tar sikte på å utnytte denne kunnskapen til å lage roboter som kan få tilgang til trange rom som er utilgjengelige for mennesker.

Disse insektinspirerte robotene har potensial til å revolusjonere ulike bransjer. I tillegg til katastroferespons og helsetjenester, kan de brukes i oppgaver som krever presisjon og manøvrerbarhet på trange steder. Ved å etterligne motstandskraften og smidigheten til kakerlakker, håper forskerne å låse opp nye muligheter for teknologi.

Mens kakerlakker vanligvis betraktes som skadedyr, viser disse eksperimentene at de har mer å tilby enn bare sykdomsoverføring. Deres motstandskraft og atletiske evner inspirerer utviklingen av innovative løsninger som kan være til nytte for samfunnet på mange måter. Ved å utnytte potensialet til roboter på størrelse med insekter, kan vi gjøre betydelige fremskritt på felt som spenner fra søk og redning til medisinske prosedyrer.

