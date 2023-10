Ny forskning bekrefter at Psyche Asteroid er metallrik

Forskere fra NASAs Ames Research Center i Californias Silicon Valley har utført ny forskning som tyder på at Psyche-asteroiden faktisk er metallrik, og støtter tidligere hypoteser. Teamet, ledet av Anicia Arredondo og Maggie McAdam, observerte Psyche ved å bruke NASAs Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA) i februar 2022.

SOFIA, et Boeing 747SP-fly modifisert for å bære et reflekterende teleskop, tillot teamet å samle inn data fra alle deler av Psyches overflate. Denne uvurderlige informasjonen om materialene som utgjør asteroidens overflate kunne ikke ha blitt oppnådd ved bruk av bakkebaserte teleskoper.

En av de viktigste grunnene til at Psyche ble valgt for nærobservasjon av et romfartøy, er dens potensial til å gi innsikt i dannelsen av planeter. Forskere tror at Jorden, Mars og Merkur også har metalliske kjerner, men de er plassert for langt under planetenes mantler og skorper til å kunne observeres eller måles direkte. Å bekrefte Psyche som en planetarisk kjerne vil i betydelig grad bidra til vår forståelse av sammensetningen av Jorden og andre store himmellegemer.

Størrelsen på Psyche er en annen avgjørende faktor for å fremme vår forståelse av jordlignende planeter. Det er den største M-type (metalliske) asteroiden i vårt solsystem og er omtrent like lang som avstanden mellom New York City og Baltimore, Maryland. Dette betyr at Psyche er mer sannsynlig å utvise differensiering, der materialene inne i en planet skiller seg fra hverandre, med de tyngste materialene som synker mot midten og danner kjerner.

Arredondo, en postdoktor da observasjonene ble samlet inn, uttaler at hver ny studie av Psyche reiser flere spørsmål og antyder at asteroiden er svært kompleks og sannsynligvis har mange overraskelser. Muligheten for det uventede er en av de mest spennende aspektene ved å utforske et uutforsket himmellegeme.

Psyche-oppdraget ledes av Arizona State University og administreres av NASAs Marshall Space Flight Center, mens High Power Solar Electric Propulsion romfartøychassiset ble levert av Maxar Technologies. Oppdraget er det 14. valgt under NASAs Discovery Program.

SOFIA, et fellesprosjekt av NASA og den tyske romfartsorganisasjonen ved DLR, oppnådde full operativ kapasitet i 2014. Flyet ble vedlikeholdt og operert av NASAs Armstrong Flight Research Center Building 703 i California.

