Cyclotron Radiation Emission Spectroscopy: En lovende tilnærming til å måle den unnvikende nøytrinoens masse

Et team av internasjonale forskere har utviklet en ny metode kalt Cyclotron Radiation Emission Spectroscopy (CRES) for å potensielt måle massen til nøytrinoen, en subatomær partikkel som har unngått veiing. Studien, publisert i Physical Review Letters, viser løftet til Project 8, samarbeidet bak CRES, om ikke bare å måle nøytrinoens masse, men også kaste lys over dens innflytelse på den tidlige utviklingen av universet.

Tidligere eksperimenter har nådd grensene for å innsnevre rekkevidden til nøytrinoens masse. Project 8-teamet tror deres tilnærming, med fokus på beta-forfall ved bruk av tritium, en radioaktiv variant av hydrogen, kan gi svaret. I stedet for å direkte oppdage nøytrinoen som passerer gjennom det meste av detektorteknologi, måler forskerne det frie elektronet som genereres under beta-nedbrytning. Den "manglende" energien fra beta-forfall kan tilskrives nøytrinoens masse og bevegelse.

I sin nylige studie demonstrerte forskerne fra Project 8 den vellykkede bruken av CRES for å spore og registrere beta-forfall. Denne teknikken kan potensielt beregne massen og egenskapene til en nøytrino. CRES-detektoren, utviklet av teamet, har potensial til å overgå eksisterende teknologi når det gjelder skalerbarhet og følsomhet.

Teamet sporet over 3,700 tritium beta-forfall, noe som beviste effektiviteten til deres eksperimentelle system. De jobber nå med design for å skalere opp eksperimentet og fange opp flere beta-forfallshendelser. I tillegg utvikler de metoder for å produsere, avkjøle og fange individuelle tritiumatomer. Disse fremskrittene vil være avgjørende for å nå og overgå følsomheten oppnådd ved tidligere eksperimenter.

Project 8 skiller seg ut i sin innovative tilnærming, og ikke bare finpusse eksisterende teknikker, men skape en helt ny metode. Samarbeidet mellom eventyrlystne ingeniører og praktisk tenkende fysikere har ført til disse banebrytende utviklingene.

kilder:

Phys.org – Ingen URL tilgjengelig