Ny forskning viser at Grønlandsisen er i fare for kritisk terskel

I følge ny forskning publisert i tidsskriftet Nature nærmer Grønlandsisen seg en kritisk terskel som kan utløse løpende smelting. Imidlertid antyder studien også at hvis temperaturene reduseres raskt nok, kan isdekket gå tilbake til en stabil tilstand. Dette understreker viktigheten av å begrense global oppvarming til 1.5 grader Celsius eller lavere.

Grønlandsisen er et av mange potensielle klimavippepunkter som forskere er bekymret for. Å krysse denne terskelen, selv midlertidig, kan føre til flere meter med havnivåstigning. Studien indikerer imidlertid at det kan være et vindu på omtrent 100 år eller mer for å kjøle seg ned og unngå irreversible tilbakemeldingssløyfer som vil intensivere smeltingen.

Mens størrelsen på Grønlandsisen gir menneskeheten litt tid til å tilpasse seg, vil fullstendig smelting resultere i over 7 meter havnivåstigning. Omformingen av kystlinjer og samfunn vil skje over hundrevis eller muligens tusenvis av år. Derfor er det nødvendig med hastetiltak for å redusere klimagassutslipp og begrense global oppvarming.

Funnene av studien stemmer overens med tidligere forskning og modellering av innlandsisen på Grønland. Selv om det er en midlertidig temperaturoverskridelse, fremhever evnen til raskt å stabilisere og reversere effektene viktigheten av klimatiltak. Hver tiende grad har betydning for å redusere klimagassutslipp og dempe virkningene av havnivåstigning.

Grønlandsisen har konsekvent mistet masse siden 1998 på grunn av isfjell som kalver ned i havet og sommeroverflatesmelting. I løpet av de siste 20 årene har den mistet omtrent 3.4 olympiske svømmebassenger verdt ferskvann hvert sekund. Mer enn 20 % av den globale havnivåstigningen siden 2002 har blitt tilskrevet isdekkets smelting på Grønland.

Å ta tak i klimaendringene nå vil bidra til å redusere de langsiktige konsekvensene av havnivåstigning og beskytte fremtidige generasjoner fra kysterosjon, flom og andre tilhørende problemer.

kilder:

– Natur: (ikke tilgjengelig)

– Hovedforfatter av studien: Nils Bochow, Norges arktiske universitet i Tromsø

– Assisterende forskningsprofessor: Benjamin Keisling, University of Texas Institute for Geophysics

– Stedfortredende hovedforsker: Twila Moon, National Snow and Ice Data Center i Colorado