Dyp korallbleking i det indiske hav: en sterk advarsel om virkninger av klimaendringer

Forskere har gjort en alarmerende oppdagelse av dyp korallbleking i Det indiske hav, utfordret tidligere oppfatninger om korallers motstandskraft og fremhevet de bredere konsekvensene av klimaendringer på marine økosystemer. Dette banebrytende funnet avslører de dypeste bevisene på bleking av korallrev, med skader som oppstår mer enn 90 meter (300 fot) under havoverflaten.

Korallskaden, tilskrevet en 30 % økning i havtemperaturer forårsaket av dipolen i Det indiske hav, påvirket opptil 80 % av revene i visse deler av havbunnen. Tidligere ble disse dypene antatt å være motstandsdyktige mot havoppvarming. Denne oppdagelsen fungerer imidlertid som en sterk advarsel om skaden forårsaket av stigende havtemperaturer og den skjulte skaden som påføres den naturlige verden som følge av klimaendringer.

Forskere fra University of Plymouth, som publiserte sin studie i Nature Communications, brukte undervannskameraer til å overføre levende bilder til forskningsfartøyet deres. Disse bildene ga det første glimtet av koraller som var bleket. Interessant nok, mens de dypere skjær bleking, viste gruntvannsrev ingen tegn til skade.

Forskerteamet fra University of Plymouth har studert det sentrale Indiahavet i over et tiår, ved å bruke ulike metoder for å overvåke og forstå den unike oseanografien og livet i regionen. Det første beviset på korallskade ble observert under et forskningstokt i november 2019, der fjernstyrte undervannsfartøyer utstyrt med kameraer ble brukt.

Ytterligere analyse av data samlet under forskningstoktet og satellittovervåking av havforhold og temperaturer viste at mens overflatetemperaturene knapt endret seg, økte temperaturene under overflaten betydelig. Denne utdypingen av termoklinen, forårsaket av en forsterket regional ekvivalent av El Nino, var til slutt den underliggende årsaken til korallblekingen.

Implikasjonene av denne forskningen er betydelige. Den demonstrerer sårbarheten til mesofotiske koralløkosystemer for termisk stress og gir nye bevis på virkningen klimaendringene har på havet vårt. Den økende blekingen av mesofotiske koraller vil føre til koralldødelighet, tap av biologisk mangfold og en reduksjon i de kritiske økosystemtjenestene disse revene gir.

Selv om deler av det berørte revet har vist tegn til bedring, er fortsatt overvåking av havbunnen i dyphavet avgjørende. Det er viktig å erkjenne at gruntvannskoraller også opplever hyppigere og alvorligere skader, og antakelsen om at mesofotiske koraller ville kompensere for dette er nå tvilsom. Med dypvannskoraller som i stor grad forblir understudert, er det sannsynlig at lignende blekingshendelser går ubemerket hen over hele planeten.

Oceanografien til regioner blir påvirket av naturlig forekommende sykluser som forsterkes av klimaendringer. Den kombinerte innflytelsen fra El Nino og Dipolen i Det indiske hav forårsaker alvorlige påvirkninger i det sentrale Indiahavet. Å møte disse utfordringene og øke vår forståelse av dypvannskoralløkosystemer er avgjørende for å dempe de ødeleggende effektene av klimaendringer på vår verden.

kilder:

– University of Plymouth

– Naturkommunikasjon