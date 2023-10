Effekten av klimaendringer på havstøy

En fersk studie antyder at klimaendringer vil gjøre visse deler av havet mer støyende, selv med innsats for å redusere karbonutslipp. Økningen i støyforurensning i havene begynte under den industrielle revolusjonen og er forårsaket av ulike menneskelige aktiviteter som skipstrafikk, seismisk leting og oljeboring. Studien, utført av forskere ved Royal Netherlands Institute for Sea Research, fokuserer på virkningen av klimaendringer på det marine lydbildet, spesielt i Nord-Atlanteren og Polhavet.

Forskerne fant at både temperatur og pH-nivåer i sjøvann påvirker forplantningen av lyd. Mens havforsuring på grunn av økt karbondioksidabsorpsjon har en tendens til å redusere absorpsjonen av lavfrekvente lyder, kommer hovedeffekten på havstøy fra endringer i havtemperaturen. Ved å modellere lydutbredelse under ulike karbonutslippsscenarier, spår studien en økning i undervannslyd med 7 desibel dersom moderate karbonutslipp fortsetter i Nord-Atlanterhavet.

Denne økningen i støy tilskrives en "lydkanal" som dannes når klimaendringer endrer lagdelingen av havet, noe som resulterer i kaldere overflatevann. Spesielt Nord-Atlanterhavet vil oppleve åpningen av denne lydkanalen, slik at lyder kan reise mye lenger. Det forventes å ha betydelig innvirkning på marine arter som er avhengige av lyd for kommunikasjon, parring og jakt, med sjøpattedyr, spesielt hvaler, som er mest berørt.

Interessant nok fant forskerne også at dette mer støyende havet vil oppstå uavhengig av nivået av karbonutslipp i de kommende tiårene. Selv med forsøk på å begrense karbonutslipp, er endringene i havstøy uunngåelige. Det fulle omfanget av påvirkningen på marine arter studeres imidlertid fortsatt.

