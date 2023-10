Overvåking av havet fra verdensrommet for å forstå klimaendringer

Satellittoppdraget Surface Water and Ocean Topography (SWOT), lansert av NASA og CNES, har som mål å gi forskere en mer omfattende oversikt over jordens havoverflate. Dette oppdraget vil bidra til å avsløre viktig informasjon om havstrømmer, som spiller en viktig rolle i værmønstre og klimaendringer. For å få mest mulig ut av satellittobservasjonene, må forskerne sammenligne dem med målinger tatt på overflatenivå. For å samle disse essensielle havdataene vil et team på over 60 forskere, støttepersonell og mannskapsmedlemmer legge ut på en 24-dagers reise ombord på RV Investigator, Australias nasjonale flaggskip for havforskning i blått vann.

Klimaendringene forstyrrer det globale nettverket av havstrømmer. Den dype «veltende sirkulasjonen», som er ansvarlig for å frakte karbon, varme, oksygen og næringsstoffer rundt om i verden, bremser opp. I mellomtiden blir overflatehavstrømmer mer energiske, og vestlige grensestrømmer, som Golfstrømmen og den østlige australske strømmen, gjennomgår dramatiske endringer. Disse strømmene transporterer varme fra tropene til polene og har varmet opp to til tre ganger raskere enn det globale gjennomsnittet. Ettersom disse strømmene destabiliseres, vil de ha betydelig innvirkning på lokale værmønstre og marine økosystemer.

SWOT-satellittoppdraget vil bruke nøyaktige målinger av havoverflaten for å overvåke endringer i havstrømmene. Ved å kartlegge variasjoner i høyden på havoverflaten, kan forskere estimere strømmen av strømmene under. Disse variasjonene, selv om de er mindre enn en meter høye over hundrevis av kilometer, skaper trykkforskjeller som resulterer i bevegelse av vann. Corioliskraften, som avleder havstrømmene til høyre på den nordlige halvkule og til venstre på den sørlige halvkule, balanserer denne trykkforskjellen.

Under reisen vil forskerne bruke RV Investigators avanserte vitenskapelige utstyr, inkludert satellittsporede bøyer og driftere, for å studere havdynamikken utenfor Australias sørøstkyst. Disse dataene vil bli brukt til å validere satellittmålinger, forbedre værmeldinger og hjelpe til med klimarisikovurdering og prediksjon. Bare ved å kombinere satellittobservasjoner med målinger på overflaten kan vi virkelig forstå hvordan havene våre endrer seg og deres innvirkning på livene våre.

kilder:

- Samtalen