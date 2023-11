Unn deg ro: Utforsk sjarmen til €345k West Cork Farmhouse

Oppdag selve symbolet på å leve på landet med et sjarmerende gårdshus som ligger i hjertet av West Cork. Denne rolige eiendommen på €345k tilbyr en herlig flukt fra det travle bylivet i Dublin 14. Med en bærekraftig renovering som omfavner essensen av den opprinnelige strukturen, blander dette idylliske hjemmet sømløst tradisjonell estetikk med moderne bekvemmeligheter.

Det romslige våningshuset ligger på et vidstrakt stykke land, slik at du kan fordype deg i naturens skjønnhet. Med bølgende åser, frodige grønne enger og en følelse av ro, tilbyr eiendommen et velkomment tilfluktssted for de som søker fred og ensomhet.

Gå inn i våningshuset, og du vil bli betatt av den varme og innbydende atmosfæren. Interiøret er gjennomtenkt designet for å bevare våningshusets rustikke sjarm, samtidig som det smakfullt innlemmer moderne elementer. Fra de synlige trebjelkene til steinpeisen, utstråler hver detalj en følelse av historie og karakter.

Det renoverte våningshuset har rikelig med boareal, inkludert en koselig stue, et fullt utstyrt kjøkken og romslige soverom. Det er også en sjarmerende uteplass hvor du kan nyte en morgenkopp kaffe mens du fordyper deg i det fantastiske landskapet.

Hvis du lengter etter et enklere liv, vekk fra støyen og trafikken i byen, er dette West Cork-gårdshuset den perfekte investeringen. Enten du ønsker å trekke deg tilbake i ro eller på jakt etter et sjarmerende feriehus, tilbyr denne eiendommen uendelige muligheter til å skape varige minner.

