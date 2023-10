Ny forskning viser at 40 % av individene velger å forbli uvitende om konsekvensene av avgjørelsene deres

En ny studie utført av forskere ved Universitetet i Amsterdam har funnet ut at 40 % av individene velger å forbli uvitende om hvordan beslutningene deres påvirker andre, og bruker ofte denne uvitenheten til å opptre mer egoistisk. Denne oppførselen, referert til som "forsettlig uvitenhet", er beslektet med forbrukere som lukker øynene for den problematiske opprinnelsen til produktene de kjøper.

Forskerne gjennomførte en metaanalyse av 22 forskningsstudier med 6,531 deltakere. I disse studiene ble noen deltakere informert om konsekvensene av sine handlinger, mens andre hadde valget mellom å lære eller forbli uvitende. Forskerne oppdaget at når de fikk muligheten, valgte 40 % av individene å ikke lære konsekvensene av handlingene sine.

Videre avslørte studien at bevisst uvitenhet var knyttet til en nedgang i altruistisk atferd. Deltakere som ble gjort oppmerksomme på konsekvensene av sine handlinger hadde 15.6 prosentpoeng større sannsynlighet for å handle sjenerøst sammenlignet med de som valgte å forbli uvitende.

Forskerne antok at en grunn til bevisst uvitenhet kan være ønsket om å opprettholde en positiv selvoppfatning som en altruistisk person. Studien fant at deltakere som valgte å lære konsekvensene av sine handlinger hadde 7 prosentpoeng større sannsynlighet for å handle sjenerøst, noe som tyder på at ekte altruistiske individer er mer tilbøyelige til å utdanne seg selv om konsekvensene av sine beslutninger.

Denne forskningen belyser utbredelsen og skadevirkningene av forsettlig uvitenhet. Det antyder at mange handlinger av opplevd altruisme kan være drevet mer av samfunnspress og selvbilde i stedet for en genuin bekymring for andres velvære. Å forstå motivene bak forsettlig uvitenhet kan bidra til å utvikle strategier for å bekjempe denne atferden og fremme mer informert beslutningstaking.

kilder:

American Psychological Association (APA)

University of Amsterdam