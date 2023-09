Forskere avdekker hemmelighetene til Triple-Star System

Forskere i Kina har gjort betydelige fremskritt i å forstå oppførselen til trippelstjernesystemer i universet. Inspirert av Liu Cixins roman "The Three-Body Problem", studerte forskerne GW Ori-systemet, som består av tre stjerner som ligger omtrent 1,300 lysår unna Jorden. Ved å bruke data fra NASAs Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), var forskerne i stand til å observere periodiske endringer i stjernenes lysstyrke og få innsikt i systemets geometriske struktur og evolusjon.

Trippelstjernesystemer er vanlige i galaksen, med mer enn halvparten av alle stjerner som har en eller flere partnere. Imidlertid er disse systemene utfordrende å observere og forstå på grunn av de komplekse interaksjonene mellom stjernene. Forskerne håper å bruke mer avanserte teleskoper, inkludert det kommende China Space Station Telescope (CSST), for å studere og bedre forstå disse systemene.

GW Ori-systemet, som antas å være bare én million år gammelt, gir verdifull innsikt i dannelsen av stjerner og planeter. Forskerne oppdaget to kortsiktige signaler med rotasjonsperioder på omtrent to og tre dager, som er karakteristiske for svært unge stjerner. Funnene utelukket også muligheten for liv i systemet, siden det er for ungt til at dannelsen av liv har skjedd.

Forskernes arbeid fremmer ikke bare vår forståelse av trippelstjernesystemer, men baner også vei for fremtidige studier ved bruk av avanserte teleskoper som CSST. Med en større forståelse av disse komplekse systemene kan forskere få innsikt i dannelsen og utviklingen av stjerner, planeter og potensielt selve livet.

