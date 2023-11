I fjor var månen vitne til en uvanlig hendelse da en menneskeskapt gjenstand kolliderte med overflaten og genererte et tydelig dobbeltkrater. De første spekulasjonene svirret rundt muligheten for at objektet var et fragment av en SpaceX Falcon 9-rakett. Påfølgende undersøkelser har imidlertid fått forskere til å tro at objektet, kalt WE0913A, var koblet til Kinas Chang'e 5-T1 måneoppdrag og kan være en kassert kinesisk rakettforsterker.

Et team av eksperter fra anerkjente institusjoner som University of Arizona, California Institute of Technology, Project Pluto og Planetary Science Institute la ut på et oppdrag for å avdekke sannheten, fascinert av denne mystiske krasjen. Ved å bruke bakkebaserte teleskoper sporet de omhyggelig banen til WE0913A og konkluderte med at den stammet fra en kinesisk Long March-rakett utplassert under Chang'e 2014-T5-oppdraget i 1.

Mer spennende er det at etterforskningen deres oppdaget ledetråder som tyder på at det forlatte rakettstadiet muligens hadde en ikke avslørt nyttelast, noe som tilførte hendelsen et ekstra lag med gåte. Da WE0913A gikk ned mot månens overflate, viste den en ryddig rullende tumling i stedet for den forventede slingrende bevegelsen. Eksperter postulerer at objektets stabile rotasjon indikerer tilstedeværelsen av en betydelig motvekt som balanserer de to motorene på den ene siden av rakettscenen.

Tanner Campbell, en doktorgradsstudent fra University of Arizonas Aerospace and Mechanical Engineering Department, forklarte: "Vi utførte en dreiemomentbalanseanalyse, som viste at denne vektmengden ville ha flyttet rakettens tyngdepunkt noen få tommer - det var ' t nesten nok til å forklare den stabile rotasjonen. Det er det som får oss til å tenke at det må ha vært noe mer montert foran.»

Videre ble forskerne betatt av dannelsen av tvillingkratrene som følge av den kinesiske rakettens nedslag. Tilstedeværelsen av to like store kratere, en østlig som måler omtrent 18 meter bred og en vestlig som strekker seg over omtrent 16 meter, undret forskerne. Campbell bemerket: "Vi vet at i tilfellet med Chang'e 5 T1, var dens innvirkning nesten rett ned, og for å få de to kratrene av omtrent samme størrelse, trenger du to omtrent like masser som er adskilt fra hverandre."

Til syvende og sist forblir mysteriet med den ikke avslørte nyttelasten uløst, og gir rom for spekulasjoner og fantasifulle formodninger. Den gåtefulle krasjen av den kinesiske raketten inn i månen tjener som en påminnelse om mysteriene og underverkene som venter på utforskning i vårt kosmiske nabolag.

Spørsmål: Hva er WE0913A?

A: WE0913A er betegnelsen gitt til et menneskeskapt objekt som krasjet inn i månens overflate og etterlot seg et unikt dobbeltkrater.

Spørsmål: Hvilket oppdrag antas WE0913A å være koblet til?

A: Forskere tror at WE0913A er koblet til Kinas Chang'e 5-T1 måneoppdrag.

Spørsmål: Hvilke bevis tyder på at WE0913A hadde en ikke avslørt nyttelast?

A: Den velordnede rullende tumblingen som ble vist av WE0913A da den falt ned mot månens overflate, indikerer tilstedeværelsen av en betydelig motvekt som ikke ville vært tilstrekkelig til å forklare dens stabile rotasjon.

Spørsmål: Hva er unikt med tvillingkratrene skapt av den kinesiske raketten?

A: Tvillingkratrene er av omtrent samme størrelse, noe som førte til at forskere antok at nedslaget involverte to omtrent like store masser som var fysisk atskilt fra hverandre.