Kinesisk gran har høyest karbonsynkhastighet i middelalderen, viser studien

En fersk studie utført av forskere fra Sør-Kina botaniske hage har vist at kinesisk gran, også kjent som Cunninghamia lanceolata, har den høyeste karbonsynken i middelalderen. Denne oppdagelsen er betydelig ettersom kinesisk gran er mye brukt i skogplantingsprogrammer i Sør-Kina, og forståelse av dens karbonbindingskapasitet kan hjelpe med å redusere klimaendringene.

Studien fokuserte på en skogsgård i Guangdong-provinsen, og samlet inn data om karbonlagring og sekvestreringskapasiteten til kinesisk gran i forskjellige aldre. Forskerne analyserte karbonlager i ulike komponenter som trær, underhus, vegetasjon, søppel, jord og hele økosystemet.

Resultatene avslørte at karbonlageret økte betydelig med skogalderen, med den totale karbonlageret i økosystemet nesten tredoblet fra 129.11 megagram per hektar ved fem års alder til 348.43 ved 60 års alder. Karbonbindingsraten for kinesisk gran viste en generell økning i de to første aldersintervallene, toppet i 15-20 års intervallet, for deretter å gå ned i de påfølgende aldersintervallene.

Studien konkluderte med at karbonbindingshastigheten til kinesisk gran er avhengig av dens alder, med de høyeste forekomstene i middelalderen på 15 til 20 år. Ledende forsker Liu Juxiu mener at disse funnene kan være verdifulle for nasjonale tiltak for å redusere klimaendringer og skogplantingsprogrammer.

Studien, publisert i tidsskriftet Science of The Total Environment, kaster lys over karbonbindingspotensialet til kinesisk gran og fremhever dens rolle i å dempe klimaendringer. Den gir nyttig innsikt for beslutningstakere og organisasjoner som er involvert i skogplantingsarbeid, og understreker viktigheten av å ta hensyn til trærnes alder for å maksimere fordelene ved karbonbinding.

