Kinas avanserte rombaserte solobservatorium fullfører ett år med vitenskapelig observasjon

Kinas første omfattende solsonde, Advanced Space-based Solar Observatory (ASO-S), har fullført ett år med vitenskapelig observasjon. Sonden, også kjent som Kuafu-1, har vært i bane i 365 dager siden den ble lansert 9. oktober 2022.

ASO-S er designet for å overvåke solflammer, koronale masseutkast og solens magnetfelt samtidig. Den ble levert til Purple Mountain Observatory ved det kinesiske vitenskapsakademiet 25. september etter å ha fullført tester i bane.

Under operasjonen har sonden fullført totalt 5,294 baner rundt jorden og mottatt mer enn 500 observasjonsplaner. Over 120 TB med originaldata og over 100 TB med avanserte dataprodukter er produsert. I tillegg har mer enn 2 TB med vitenskapelige data blitt lastet ned siden 12. april 2023.

For å motta data fra sonden har tre bakkestasjoner i byene Sanya, Kashgar og Beijing blitt brukt. Disse stasjonene overfører dataene til en kraftig datamaskin montert ved Purple Mountain Observatory for dekoding.

ASO-S er satt til å dekke toppen av solsyklusen fra 2024 til 2025, som vanligvis varer i 11 år. Oppdraget har som mål å gi verdifull innsikt i solens aktivitet og forbedre vår forståelse av solfenomener.

Denne milepælen bekrefter Kinas forpliktelse til romutforskning og vitenskapelig forskning. ASO-S vil fortsette å bidra med verdifulle data til solfysikkfeltet, slik at forskere kan utdype sin kunnskap om solen og dens effekter på jorden.

