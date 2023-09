Nytt bredfeltteleskop i Kina tar et fantastisk bilde av Andromedagalaksen

Kina har nylig avduket sitt nyeste bredfeltteleskop, Wide Field Survey Telescope (WFST), som ligger i fjellene i Qinghai-provinsen. Med en diameter på 8.2 fot (2.5 meter) er WFST det største tidsdomeneundersøkelsesanlegget på den nordlige halvkule. Utstyrt med 9k x 9k mosaikk CCD-detektorer, har den en oppløsning på 9,000 piksler i både horisontale og vertikale akser, slik at den kan fange detaljerte astronomiske bilder.

WFST er utviklet i fellesskap av University of Science and Technology i Kina og Purple Mountain Observatory (PMO) under Chinese Academy of Sciences (CAS), og tar sikte på å overvåke spesifikke områder på himmelen over tid, og oppdage forbigående astronomiske hendelser som supernovaer og tidevannsforstyrrelser. Det vil også forbedre Kinas evner i nær-jorden-objektovervåking og tidlig varsling.

Debutbildet utgitt av WFST er et fantastisk portrett av Andromeda-galaksen, som viser dens bredfelt og høyoppløselige evner. Teleskopets avanserte designfunksjoner, slik som en lang linsehylse for å redusere strølys og et mindre lysblokkerende område for høyere følsomhet, gjør det sammenlignbart med det mest avanserte internasjonale observasjonsutstyret.

Byggingen av WFST begynte i juli 2019 nær Lenghu Town, som ligger på et platå med en gjennomsnittlig høyde på 13,120 meter over havet. Denne strategiske beliggenheten tilbyr klar nattehimmel, stabile atmosfæriske forhold, tørt klima og minimal lysforurensning.

WFST representerer et betydelig fremskritt for kinesisk astronomi og fremhever landets ekspertise på området. Oppkalt etter den gamle kinesiske filosofen Mozi, også kjent som Micius, som utførte tidlige optiske eksperimenter, viser teleskopet innenlandsk innovasjon og vitenskapelig fremgang i Kina.

